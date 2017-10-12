Кара Делевинь, Хизер Грэм, Леа Сейду: кого еще принуждал к сексу Харви Вайнштейн

На ближайшие пару недель в первых строчках новостной ленты совершенно точно будет склонятся имя Харви Вайнштейна
- в совсем недавнем прошлом одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. После публикации статьи в газете The New York Times
, актрисы начали одна за другой припоминать, как неугомонный Вайнштейн добивался (иногда и с применением силы) от них «взаимности» .
Жертв уже набралось порядка десяти, и надо учитывать, что далеко не все готовы рассказывать столь нелицеприятные истории. Вот актрисы Дженнифер Лоуренс
и Мерил Стрип
утверждают, что понятия не имела
, что происходит. Во что верится, конечно, с трудом. А Джессика Честейн
, напротив, призналась, что ее предупреждали о привычках Вайнштейна: «Об этом все говорили. Отрицать это — значит создавать благоприятные условия для того, чтобы такие вещи повторялись»
, — написала актриса в своем Твиттере. То же самое подтвердила Гленн Клоуз
, добавив, что в Голливуде до сих пор считается нормальным, чтобы «властный, эгоистичный и известный человек ожидал сексуальных услуг в обмен на работу»
. Кейт Уинслет
решила придерживаться нейтральной версии - до нее доходили подобные слухи, но она почему-то решила
(хахаха)
, что они ложные.
Среди открыто высказавшихся жертв Вайнштейна - Эшли Джадд
, Роуз Макгоуэн
, Гвинет Пэлтроу
, Анджелина Джоли
, Азия Ардженто
, Хизер Грэм
, Леа Сейду
, Кара Делевинь
, Ромола Гарай
...список, скорее всего, далеко не полный.
Характерно то, что почти все истории начинаются одинаково - актрисы приезжают в отель, где Харви назначает им «деловую встречу». Дальше происходит все примерно по одному сценарию - у Харви уже выработалась собственная система за многие годы домогательств, которая включала массаж и принуждение к оральному сексу.
Случались, впрочем, и занятные отклонения. Как, например, в случае с Карой Делевинь, которая познакомилась с Вайнштейном вначале своей карьеры. Вайнштейна очень будоражила сексуальная ориентация Кары, которая на тот момент постоянно появлялась на публике с разными женщинами. По словам Кары, Вайнштейн пообещал ей, что если она «окажется лесбиянкой», то ей не видать ни гетеросексуальных ролей, ни карьеры в Голливуде в общем.
Когда Вайнштейн пригласил Делевинь в отель, в номере находилась еще одна женщина. Харви предложил им поцеловаться. «После его слов она стала приближаться ко мне. Я вскочила и спросила, знает ли он, что я умею петь. И начала петь…», - таким образом Делевинь пыталась разрядить обстановку и свести все к шутке. Когда она пыталась выйти из номера, толстый Вайнштейн перегородил ей путь и попытался поцеловать. Актрисе удалось выбраться из отеля, избежав неприятной близости с продюсером.
С француженкой Леа Сейду произошла примерно похожая ситуация. Опять отель, опять «было сложно отказать во встрече, ведь он такой влиятельный»
. Вайнштейн навалился на Сейду и попытался поцеловать, поэтому Сейду пришлось применить силу, чтобы спихнуть с себя «огромного и толстого» продюсера.
Актрисе Азии Ардженто повезло меньше. Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. Харви пригласил Азию в отель на вечеринку, но когда актриса пришла, она оказалась единственной гостьей. Вайнштейн начал со своего любимого - попросил сделать ему массаж, и наивная Ардженто согласилась. После чего Вайнштейн применил силу, раздев актрису и принудив к оральному сексу. По словам Ардженто, она «сперва сопротивлялась, но перестала вскоре протестовать, чтобы избежать рукоприкладства».
Одной из первых, кто рассказал о приставаниях Вайнштейна, стала британская актриса Ромола Гарай. В 2000 году 18-летняя Гарай, «как и любая другая женщина в индустрии» должна была явиться на «персональное интервью» к Вайнштейну, который занимался «одобрением» кандидатур после кастинга. Как обычно, актрису попросили подняться в номер отеля, где продюсер уже исполнял свой коронный номер - ожидал Ромолу в халате на голое тело. Ромола не стала никому ничего говорить даже не из страха или унижения - просто на тот момент подобное поведение было в рамках негласной нормы, и она вряд ли бы кого-то удивила.
Зато этот «номер с отелем» не прошел с актрисой Хизер Грэм, которую Харви обещал снять «во всех своих фильмах». Вайнштейн неоднократно намекал Грэм на секс, по проверенной схеме пригласил актрису в отель. Но она не явилась, решив, что это как-то все нехорошо и подозрительно.
Розанна Аркетт
утверждает, что лишилась одной из ролей, на которую уже была подписана, из-за того, что дала отпор Вайнштейну, который мстительно портил ей жизнь на протяжении многих лет.
Немудрено, что на фоне всех этих всплывших историй от Вайнштейна экстренно отвернулись все. Его уволили с должности руководителя студии, от него ушла жена, а полиция возбудила уголовное дело.
Единственный человек, заступившийся за Харви - актриса Линдси Лохан
. Лохан заявила, что очень переживает за Вайнштена, и что его супруга Джорджина Чепмен должна поддержать его в трудную минуту, а не разводиться с ним.
«Он ни разу не навредил мне, ничего не пытался со мной сделать — мы работали вместе над несколькими фильмами. Я считаю, что всем стоит остановиться, потому что это неправильно»
,- сказала актриса.
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