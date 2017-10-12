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Кара Делевинь, Хизер Грэм, Леа Сейду: кого еще принуждал к сексу Харви Вайнштейн

12 октября
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12 октября 2017
На ближайшие пару недель в первых строчках новостной ленты совершенно точно будет склонятся имя Харви Вайнштейна - в совсем недавнем прошлом одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. После публикации статьи в газете The New York Times, актрисы начали одна за другой припоминать, как неугомонный Вайнштейн добивался (иногда и с применением силы) от них «взаимности» .

Жертв уже набралось порядка десяти, и надо учитывать, что далеко не все готовы рассказывать столь нелицеприятные истории. Вот актрисы Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип утверждают, что понятия не имела, что происходит. Во что верится, конечно, с трудом. А Джессика Честейн, напротив, призналась, что ее предупреждали о привычках Вайнштейна: «Об этом все говорили. Отрицать это — значит создавать благоприятные условия для того, чтобы такие вещи повторялись», — написала актриса в своем Твиттере. То же самое подтвердила Гленн Клоуз, добавив, что в Голливуде до сих пор считается нормальным, чтобы «властный, эгоистичный и известный человек ожидал сексуальных услуг в обмен на работу». Кейт Уинслет решила придерживаться нейтральной версии - до нее доходили подобные слухи, но она почему-то решила (хахаха), что они ложные.

Кара Делевинь, Хизер Грэм, Леа Сейду: кого еще принуждал к сексу Харви Вайнштейн

Среди открыто высказавшихся жертв Вайнштейна - Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Хизер Грэм, Леа Сейду, Кара Делевинь, Ромола Гарай...список, скорее всего, далеко не полный.
Характерно то, что почти все истории начинаются одинаково - актрисы приезжают в отель, где Харви назначает им «деловую встречу». Дальше происходит все примерно по одному сценарию - у Харви уже выработалась собственная система за многие годы домогательств, которая включала массаж и принуждение к оральному сексу.

Кара Делевинь

Случались, впрочем, и занятные отклонения. Как, например, в случае с Карой Делевинь, которая познакомилась с Вайнштейном вначале своей карьеры. Вайнштейна очень будоражила сексуальная ориентация Кары, которая на тот момент постоянно появлялась на публике с разными женщинами. По словам Кары, Вайнштейн пообещал ей, что если она «окажется лесбиянкой», то ей не видать ни гетеросексуальных ролей, ни карьеры в Голливуде в общем.

Когда Вайнштейн пригласил Делевинь в отель, в номере находилась еще одна женщина. Харви предложил им поцеловаться. «После его слов она стала приближаться ко мне. Я вскочила и спросила, знает ли он, что я умею петь. И начала петь…», - таким образом Делевинь пыталась разрядить обстановку и свести все к шутке. Когда она пыталась выйти из номера, толстый Вайнштейн перегородил ей путь и попытался поцеловать. Актрисе удалось выбраться из отеля, избежав неприятной близости с продюсером.

Леа Сейду

С француженкой Леа Сейду произошла примерно похожая ситуация. Опять отель, опять «было сложно отказать во встрече, ведь он такой влиятельный». Вайнштейн навалился на Сейду и попытался поцеловать, поэтому Сейду пришлось применить силу, чтобы спихнуть с себя «огромного и толстого» продюсера.

Кара Делевинь, Хизер Грэм, Леа Сейду: кого еще принуждал к сексу Харви Вайнштейн

Актрисе Азии Ардженто повезло меньше. Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. Харви пригласил Азию в отель на вечеринку, но когда актриса пришла, она оказалась единственной гостьей. Вайнштейн начал со своего любимого - попросил сделать ему массаж, и наивная Ардженто согласилась. После чего Вайнштейн применил силу, раздев актрису и принудив к оральному сексу. По словам Ардженто, она «сперва сопротивлялась, но перестала вскоре протестовать, чтобы избежать рукоприкладства».

Ромола Гарай

Одной из первых, кто рассказал о приставаниях Вайнштейна, стала британская актриса Ромола Гарай. В 2000 году 18-летняя Гарай, «как и любая другая женщина в индустрии» должна была явиться на «персональное интервью» к Вайнштейну, который занимался «одобрением» кандидатур после кастинга. Как обычно, актрису попросили подняться в номер отеля, где продюсер уже исполнял свой коронный номер - ожидал Ромолу в халате на голое тело. Ромола не стала никому ничего говорить даже не из страха или унижения - просто на тот момент подобное поведение было в рамках негласной нормы, и она вряд ли бы кого-то удивила.

Хизер Грэм

Зато этот «номер с отелем» не прошел с актрисой Хизер Грэм, которую Харви обещал снять «во всех своих фильмах». Вайнштейн неоднократно намекал Грэм на секс, по проверенной схеме пригласил актрису в отель. Но она не явилась, решив, что это как-то все нехорошо и подозрительно.

Розанна Аркетт

Розанна Аркетт утверждает, что лишилась одной из ролей, на которую уже была подписана, из-за того, что дала отпор Вайнштейну, который мстительно портил ей жизнь на протяжении многих лет.

Немудрено, что на фоне всех этих всплывших историй от Вайнштейна экстренно отвернулись все. Его уволили с должности руководителя студии, от него ушла жена, а полиция возбудила уголовное дело.
Единственный человек, заступившийся за Харви - актриса Линдси Лохан. Лохан заявила, что очень переживает за Вайнштена, и что его супруга Джорджина Чепмен должна поддержать его в трудную минуту, а не разводиться с ним.

Линдси Лохан с Харви

«Он ни разу не навредил мне, ничего не пытался со мной сделать — мы работали вместе над несколькими фильмами. Я считаю, что всем стоит остановиться, потому что это неправильно»,- сказала актриса.
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