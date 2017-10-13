Блеск и нищета красных дорожек: Алла Пугачева, Паулина Андреева и Аня Чиповская

2 октября в кинотеатре «Москва» состоялся специальный показ фантастического фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049»
.
Первыми зрителями картины стали Федор Бондарчук
, Паулина Андреева
, Ирина Старшенбаум
, Павел Табаков
, Павел Деревянко
, Илья Стюарт и Светлана Устинова
и немногие другие.
3 октября состоялась торжественная церемония вручения наград за высшие достижения в области телевидения ТЭФИ-2017, собравшая всю элиту отечественного телевидения. Среди гостей мероприятия были Марина Александрова
, Тина Канделаки
, Юлия Меньшова
и другие.
Кстати, Владимир Познер
публично выразил недовольство процессом голосования и , предложил отныне не вручать статуэтку «Орфей» победителям премии
.
В этот же вечер в кинотеатре «Синема Парк Ривьера» состоялась премьера комедии Карена Оганесяна «Жизнь впереди»
, которую зрителям представили режиссер и исполнители ключевых ролей: Егор Корешков
, Артур Смольянинов
, Александр Паль
, Денис Шведов
и Сергей Бурунов
. Первыми увидеть ленту в этот вечер пришли Алена Хмельницкая
, Катерина Шпица
, Ирина Пегова
, Светлана Камынина
и многие другие.
А в Париже в рамках Недели моды на показе весенне-летней коллекции Louis Vuitton собрались звезды первой величины: Джулианна Мур
, Кейт Бланшетт
, Мишель Уильямс
, Алисия Викандер
, Катрин Денев
, Леа Сейду
, Дженнифер Коннелли
и другие поклонники бренда и творчества Николя Гескьера.
4 октября в Москве состоялось открытие pop-up клуба, на котором впервые за долгие годы скитаний и молчания появился белорусский певец Гриша Ургант - точная копия Ивана Урганта
в усах и узеньких штанишках. А мы как раз его недавно вспоминали и все думали - куда же это он запропал?
Также на этом закрытом одноразовом мероприятии побывали Ксения Собчак
и Максим Виторган
, Елена Летучая
, Ксения Князева
и так далее.
7 октября в Москве состоялась премьера романтического мюзикла «Привидение»
по одноименному фильму Джерри Цукера
с Патриком Суэйзи
, Деми Мур
и Вупи Голдберг
в главных ролях. Оценить российскую постановку пришли Ольга Бузова
, клан Стриженовых, Алена Хмельницкая
, Лиза Арзамасова
и многие другие.
9 октября дизайнерский дуэт Maison Bohemique представил свою новую коллекцию, оценить которую пришли давние клиенты и поклонники бренда: Паулина Андреева
, Аня Чиповская
, Светлана Устинова
, Юлия Снигирь
и Виктория Исакова
.
Наше сердце разбито. Чиповская постриглась.
11 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового российского комедийного фильма «Последний богатырь»
про пропаданца с айфоном в стране русских сказок. На премьеру пришли исполнители главных ролей Екатерина Вилкова
с мужем Ильей Любимовым
, Константин Лавроненко
, Елена Яковлева
, Виктор Хориняк
, а среди зрителей были замечены Сергей Лавыгин
, Елена Валюшкина
и Павел Деревянко
(в тех же очках, но уже с другой спутницей).
Ну и на десерт. Алла Борисовна
поразила наше воображение, появившись 12 октября на открытии бутика Валентина Юдашкина в смелом кожаном ансамбле. Там еще были какие-то люди, но это уже неважно.
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