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Блеск и нищета красных дорожек: Алла Пугачева, Паулина Андреева и Аня Чиповская

13 октября
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13 октября 2017
2 октября в кинотеатре «Москва» состоялся специальный показ фантастического фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».
Первыми зрителями картины стали Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум, Павел Табаков, Павел Деревянко, Илья Стюарт и Светлана Устинова и немногие другие.

Павел Деревянко со спутницей

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Павел Табаков

Ирина Старшенбаум

3 октября состоялась торжественная церемония вручения наград за высшие достижения в области телевидения ТЭФИ-2017, собравшая всю элиту отечественного телевидения. Среди гостей мероприятия были Марина Александрова, Тина Канделаки, Юлия Меньшова и другие.

Марина Александрова

Юлия Меньшова

Тина Канделаки

Кстати, Владимир Познер публично выразил недовольство процессом голосования и , предложил отныне не вручать статуэтку «Орфей» победителям премии.

В этот же вечер в кинотеатре «Синема Парк Ривьера» состоялась премьера комедии Карена Оганесяна «Жизнь впереди», которую зрителям представили режиссер и исполнители ключевых ролей: Егор Корешков, Артур Смольянинов, Александр Паль, Денис Шведов и Сергей Бурунов. Первыми увидеть ленту в этот вечер пришли Алена Хмельницкая, Катерина Шпица, Ирина Пегова, Светлана Камынина и многие другие.

Алена Хмельницкая

Светлана Камынина

Катерина Шпица

Артур Смольянинов

Анна Чурина

Ирина Пегова

Егор Корешков

А в Париже в рамках Недели моды на показе весенне-летней коллекции Louis Vuitton собрались звезды первой величины: Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Мишель Уильямс, Алисия Викандер, Катрин Денев, Леа Сейду, Дженнифер Коннелли и другие поклонники бренда и творчества Николя Гескьера.

Джулианна Мур

Мишель Уильямс

Дженнифер Коннелли

Леа Сейду

Наталья Водянова

Кейт Бланшетт

Катрин Денев

Алисия Викандер

4 октября в Москве состоялось открытие pop-up клуба, на котором впервые за долгие годы скитаний и молчания появился белорусский певец Гриша Ургант - точная копия Ивана Урганта в усах и узеньких штанишках. А мы как раз его недавно вспоминали и все думали - куда же это он запропал?

Иван Ургант

Также на этом закрытом одноразовом мероприятии побывали Ксения Собчак и Максим Виторган, Елена Летучая, Ксения Князева и так далее.

Елена Летучая

Ксения Князева

Ксения Собчак и Максим Виторган

7 октября в Москве состоялась премьера романтического мюзикла «Привидение» по одноименному фильму Джерри Цукера с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Оценить российскую постановку пришли Ольга Бузова, клан Стриженовых, Алена Хмельницкая, Лиза Арзамасова и многие другие.

Алена Хмельницкая

Нонна Гришаева с семьей

Ирина Хакамада

Клан Стриженовых

Ольга Бузова

Валерия Ланская

Елизавета Арзамасова

9 октября дизайнерский дуэт Maison Bohemique представил свою новую коллекцию, оценить которую пришли давние клиенты и поклонники бренда: Паулина Андреева, Аня Чиповская, Светлана Устинова, Юлия Снигирь и Виктория Исакова.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Юлия Снигирь

Виктория Исакова

Светлана Устинова

Наше сердце разбито. Чиповская постриглась.

Аня Чиповская и Светлана Устинова

Аня Чиповская, Виктория Исакова и Алена Долецкая

11 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового российского комедийного фильма «Последний богатырь» про пропаданца с айфоном в стране русских сказок. На премьеру пришли исполнители главных ролей Екатерина Вилкова с мужем Ильей Любимовым, Константин Лавроненко, Елена Яковлева, Виктор Хориняк, а среди зрителей были замечены Сергей Лавыгин, Елена Валюшкина и Павел Деревянко (в тех же очках, но уже с другой спутницей).

Екатерина Вилкова

Павел Деревянко со спутницей

Анна Исаева

Сергей Лавыгин

Константин Лавроненко

Елена Яковлева

Илья Любимов и Екатерина Вилкова

Ну и на десерт. Алла Борисовна поразила наше воображение, появившись 12 октября на открытии бутика Валентина Юдашкина в смелом кожаном ансамбле. Там еще были какие-то люди, но это уже неважно.

Алла Борисовна

Алла Борисовна
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фильмы
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