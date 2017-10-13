Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юрий Быков уходит из кино из-за критики сериала «Спящие»

13 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
13 октября 2017
Автор фильмов «Дурак» и «Майор» режиссер Юрий Быков снял сериал «Спящие», который затрагивает тему Майдана и противостояния российских и американских спецслужб. Не выдержав критики сериала со стороны зрителей, Быков написал проникновенный пост, который был опубликован на его официальной странице ВКонтакте. В обращении Быков пообещал уйти в тень, а то и вовсе - из кино.

«Небольшое обращение к вам, мои дорогие зрители.

Хочу попросить прощения, что прежде, чем стать взрослым, разумным человеком, привлёк к себе такое внимание и заставил думать, что я - ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, - цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране.
Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придётся уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить.
Прошу вас понять меня правильно. Картина «Завод» (поскольку это проект начатый и есть деловые обязательства) будет доделан, но, вероятно, это будет моя последняя картина. Я, как говорится , всё просрал из-за собственной глупости и трусости. Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин.
Всего вам доброго. Меняйте мир и смотрите только вперёд.

Юрий Быков».

Портал Meduza связался с режиссером, чтобы уточнить искренность всего выше изложенного. Оказалось, что Быков был предельно серьезен.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Спящие»: ФСБ против
Поиск по меткам
интернетРоссийские сериалы
персоны
Юрий Быков
фильмы
ДуракМайорСпящие

фотографии >>
Юрий Быков уходит из кино из-за критики сериала «Спящие» фотографии
Юрий Быков уходит из кино из-за критики сериала «Спящие» фотографии
Юрий Быков уходит из кино из-за критики сериала «Спящие» фотографии
Юрий Быков уходит из кино из-за критики сериала «Спящие» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Teymur   14.10.2017 - 01:55
Ну, и? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Лика Кавжарадзе
11 октября скончалась актриса Лика Кавжарадзе.
Родион Гордиенко
9 октября ушёл из жизни актёр Родион Гордиенко.
Жан Рошфор
9 октября ушёл из жизни французский актёр Жан Рошфор.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Олег Ефремов (II)
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Лиллиан Гиш
Анджей Зелиньский
Удо Кир
Стив Куган
Роджер Мур
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
My Little Pony в кино
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Канада, Россия, США, 2017
Гангстердам
комедия
Нидерланды, Франция, 2017
Заклятье. Наши дни
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Румыния, 2017
На глубине шести футов
драма, триллер
США, 2017
Неудобная планета
научно-популярный
США, 2017
Родные
биография, исторический фильм
Германия, Латвия, Украина, Эстония, 2016
Сила мечты
исторический фильм
Россия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью