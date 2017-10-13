Юрий Быков уходит из кино из-за критики сериала «Спящие»

Автор фильмов «Дурак»
и «Майор»
режиссер Юрий Быков
снял сериал «Спящие»
, который затрагивает тему Майдана и противостояния российских и американских спецслужб. Не выдержав критики сериала со стороны зрителей, Быков написал проникновенный пост, который был опубликован на его официальной странице ВКонтакте
. В обращении Быков пообещал уйти в тень, а то и вовсе - из кино.
«Небольшое обращение к вам, мои дорогие зрители.
Хочу попросить прощения, что прежде, чем стать взрослым, разумным человеком, привлёк к себе такое внимание и заставил думать, что я - ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, - цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране.
Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придётся уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить.
Прошу вас понять меня правильно. Картина «Завод» (поскольку это проект начатый и есть деловые обязательства) будет доделан, но, вероятно, это будет моя последняя картина. Я, как говорится , всё просрал из-за собственной глупости и трусости. Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин.
Всего вам доброго. Меняйте мир и смотрите только вперёд.
Юрий Быков»
.
Портал Meduza связался с режиссером, чтобы уточнить искренность всего выше изложенного. Оказалось, что Быков был предельно серьезен
.
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