Ксения Алферова прокомментировала назначение Юлии Высоцкой на роль ведущей шоу «Жди меня»

Судьба передачи «Жди меня» некоторое время была неопределенной - в сентябре стало известно, что Первый канал не продлил контракт с телекомпанией «ВИD», выпускающей шоу
. Однако передачу приютил канал НТВ, и вчера стало известно, что новыми ведущими«Жди меня» стали Юлия Высоцкая
и Сергей Шакуров
.
Бывшая ведущая передачи, актриса Ксения Алферова
, которая меньше месяца назад писала, что очень переживает из-за возможного закрытия передачи, отреагировала на эту новость большим постом в своем Инстаграме
.
«Дорогие мои, вчера узнала о том, что программа «Жди меня» нашла новое место жительства на канале НТВ. Слава Богу! Также узнала, что канал поставил свою, новую ведущую - Юлию Высоцкую. Я рада, что герои будут в надежных руках. Поскольку это не обычная программа, это каждый раз кусочек настоящей жизни, непростой, противоречивой, чье-то горе, радость, надежда. Для всех героев это всегда испытание - нахождение в студии, вынос своей жизни на наш с вами суд. Поэтому задача ведущей обогреть, расслабить, проявить настоящий человеческий интерес, поддержать, подарить этим людям кусочек своей любви, разделить с ними беду или горе. Это не про тебя программа, а про них! Я с Юлей лично не знакома, но когда вижу журналы с ее интервью, всегда покупаю, мне кажется, это одна из немногих на нашем медиа пространстве живых людей! Она очень мудрая, теплая, светлая, настоящая! Это сейчас редкость! Поздравляю Юлю, поздравляю команду «Жди меня», нас зрителей!
Было бы лукавством сказать, что я рада, что меня в этой программе больше не будет. Конечно же, мне грустно. Конечно же, мне будет не хватать встреч с потрясающими героями, с талантливой, уютной и теплой командой "Жди меня", будет не хватать этой неповторимой атмосферы, которую вы чувствуете, сидя у экранов! Но мне кажется, это естественный ход вещей! Все течет, все меняется, новый опыт появляется, новые вершины покоряются, новые люди встречаются! Большое спасибо еще раз покойному Сергею Анатольевичу Кушнереву за создание этой программы, за воспитание плеяды потрясающих, профессиональных, неравнодушных, преданных своему делу журналистов и редакторов (таких больше не делают!); спасибо дорогие операторы, спасибо вся команда, что вы есть! Вы единственный островок порядочности, человечности и профессионализма высокой пробы на нашем тонущем телевидении! Вы многому меня научили! Пожалуйста, будьте, боритесь, творите и не поступайтесь своими принципами! Вы нам нужны! Ваша Ксюша!»
обсуждение >>