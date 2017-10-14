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Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников

14 октября
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14 октября 2017
Скандал вокруг Харви Вайнштейна открыл Ящик Пандоры, откуда каскадом посыпались нелицеприятные истории известных актрис о домогательствах со стороны продюсера.
Высказались не только жертвы Вайнштейна. Актриса Эван Рейчел Вуд, которая уже давно не скрывает, что дважды стала жертвой сексуального насилия, еще раз решила высказаться на эту тему, чтобы объяснить, почему женщины не готовы публично пойти против своих обидчиков.
Рейчел записала видеообращение под названием «Я здесь, чтобы сказать вам, что я боюсь», в котором целых 14 минут объясняет, что с этим миром не так.



Однако актриса так и не решилась назвать имена своих «очень влиятельных и очень богатых насильников», и объяснила, почему.

Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников

«Мои насильники были очень могущественными, очень богатыми, наделенными полномочиями, самовлюбленными белыми мужчинами. Я не назвала их имен по нескольким причинам. Во-первых, я одна-одинешенька против нескольких очень влиятельных людей. Во-вторых, деньги и время, и повторное переживание старой травмы в процессе привлечения к ответственности этих людей».

Актриса честно перечислила факторы, которые удерживают ее от судебного преследования обидчиков: простой страх, что ей не поверят; карьерный крах; и огромные финансовые потери - ведь тяжба с богатыми людьми дорого обойдется.

Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников

Вуд также объяснила, почему многие жертвы годами молчат: «Случившееся может быть настолько травматично, или тебе так стыдно за это, или ты так боишься своих насильников, что выбираешь безмолвие. Иногда годами, иногда всю жизнь. У меня ушло семь лет, после того как меня изнасиловали, на то, чтобы признаться самой себе, что это было именно насилие…Я до сих пор прорабатываю случившееся. Я до сих пор на этой стадии - это одна из причин, по которой я не чувствую в себе достаточно сил и готовности произнести имена своих насильников».
«Тот факт, что женщины боятся называть имена своих насильников - не их вина. Это говорит нам о том, что женщины не доверяют правовой системе, ведь она их столько раз уже подводила»
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Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников фотографии
Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников фотографии
Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников фотографии
Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников фотографии
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