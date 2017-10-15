Сергей Минаев назвал критиков Быкова и сериала «Спящие» «удивительными мразями»

Писатель Сергей Минаев
, написавший сценарий к сериалу «Спящие»
, заступился за затравленного общественностью режиссера Юрия Быкова
, который накануне пообещал уйти из кино
. Минаев написал пост в Фейсбуке
, в котором, несильно отклоняясь от риторики «Спящих», обличил либералов в лицемерии и стяжательстве. И напомнил им, что ненавистная власть ежевечерне одаривает их, неблагодарных «мразей», «грантами, проектами, конвертами и квартирами».
Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актёр дополняет другого, где оркестр день за днём набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами - такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или Администрации Президента. Это должно идти от самого сердца.
И я вроде бы каждого из вас давно знаю, помню "все ваши трещинки", и могу написать трактат на тему - удивительные мрази и где они обитают - но, все равно, каждый раз поражаюсь насколько филигранно вы умеете выбрать самого слабого, самого неустойчивого - и травить, травить его всей своей сворой.
Распятые мальчики, анатомии протеста, политические ток-шоу на федеральных каналах - они дети неумелые по сравнению с вами.
Юр, я тебе дозвониться не могу, но уверен, что ты это прочитаешь.
Все реплики из серии "враньё про ЦРУ", "унизил правозащитников" - это отговорки. Никого из написавших тебе за эту неделю оскорбления, не интересуют ни правозащитники, ни гэбня с ЦРУ. Травят тебя по другой причине.
БОльшая часть тех, кто писал гневные агитки о "сотрудничестве с властью" сами с ней не просто сотрудничают, а натурально живут за ее счёт. Утром они эту власть поливают, а вечером у неё получают гранты, проекты, конверты, квартиры, помещения под студии и тд.
Себе и другим они это объясняют очень просто - "сама власть это, конечно, коллективный Сатана, но, знаешь вот этот парень, который зам третьего помощника, младшего демона, который поддерживает мою арт-студию - он, в принципе, ничего"
Или на вопрос "Вась ( Петь, Наташ - нужное подчеркнуть) -ну ты же понимаешь, что деньги, которые тебе на проект дали - это деньги кровавой гэбни? Просто, натурально, генерала, который в аду за сковородки отвечает. Зачем?"
- Ну, старик, это не совсем так. Во первых деньги мне платил не сам генерал , а Фонд имени всех Чертей, а то что генерал за ним стоит, ну это меня не интересует. Я с ним и не виделся никогда. У меня просто приятели для него рекламные ролики снимают". В искусстве жопокрутсва им равных нет. И травят они тебя, Юра, именно за то, что ты показал это настолько точно, что они узнали себя.
И ещё, безусловно, травят за талант, за успех, за то, что тебя смотрят, а их нет, за то, что у тебя уже второй большой успех на Первом канале, за то, что ты молодой мастер, а многие из них старые бездарные жабы. Это зависть называется, по- простому.
Я знаю, что тебе, как и мне, за эту неделю многие написали в личку что то вроде "ты понимаешь же, что я публично не могу этого написать, но вы дико крутую вещь сделали". Теперь нужно быть сильным, чтобы хоть в личку такое написать.
Как сказал Антон Красовский - Живя средь свободных людей, нужно быть сильным.
Юра, будь пожалуйста сильным. Для меня была большая честь работать с тобой.
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