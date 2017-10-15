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Колокольников подарил Урганту машину Смоктуновского

15 октября
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15 октября 2017
В минувшую пятницу в гостях у Ивана Урганта в шоу «Вечерний Ургант» побывали исполнители главных ролей в фильме «ВМаяковский» Чулпан Хаматова и Юрий Колокольников. Прежде, чем Иван успел осыпать гостей шутками и вопросами, Колокольников заявил, что у него есть подарок для ведущего.

«У меня есть для тебя подарок. Я долго думал, что же тебе подарить. Я хочу подарить тебе автомобиль».

Колокольников подарил Урганту машину Смоктуновского

Актер достал из кармана ключи от «Волги», которая принадлежала актеру Иннокентию Смоктуновскому с 85 года до его смерти. «Волгу» унаследовала семья Смоктуновского, после чего она «неважно как» попала к Юрию Колокольникову.

Колокольников подарил Урганту машину Смоктуновского

Колокольников предложил Урганту продать автомобиль на аукционе, а вырученные деньги отдать на благотворительность. Чулпан, которая 11 лет назад совместно с Диной Корзун основала фонд «Подари жизнь», оценила жест Юрия.

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Колокольников подарил Урганту машину Смоктуновского фотографии
Колокольников подарил Урганту машину Смоктуновского фотографии
Колокольников подарил Урганту машину Смоктуновского фотографии
Колокольников подарил Урганту машину Смоктуновского фотографии
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