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Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили разводятся

16 октября
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16 октября 2017
Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили. Соотвествующие документы появились на официальном сайте Московского городского суда.

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили разводятся

Российская актриса и младшая дочь Никиты Михалкова подала документы в Пресненский районный суд 22 сентября. Судебное заседание по делу о разводе состоится 23 октября. СМИ писали о проблемах в отношениях Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили еще в августе прошлого года, но пара никогда не комментировала информацию о своих разногласиях.

Михалкова и Гигинеишвили стали супругами в 2010 году. Спустя год у них родилась дочь Нина, а в 2013-ом — сын Иван. Резо также воспитывает дочь Марию, которую ему родила первая супруга Анастасия Кочеткова в 2006 году.
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