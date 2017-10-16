Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили разводятся

Надежда Михалкова
подала на развод с Резо Гигинеишвили
. Соотвествующие документы появились на официальном сайте Московского городского суда.
Российская актриса и младшая дочь Никиты Михалкова
подала документы в Пресненский районный суд 22 сентября. Судебное заседание по делу о разводе состоится 23 октября. СМИ писали о проблемах в отношениях Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили еще в августе прошлого года, но пара никогда не комментировала информацию о своих разногласиях.
Михалкова и Гигинеишвили стали супругами в 2010 году. Спустя год у них родилась дочь Нина, а в 2013-ом — сын Иван. Резо также воспитывает дочь Марию, которую ему родила первая супруга Анастасия Кочеткова в 2006 году.
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