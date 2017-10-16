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Вуди Аллен прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном

16 октября
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16 октября 2017
Вуди Аллен в последнем интервью прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном в Голливуде. Режиссер отметил, что из-за всего происходящего может начаться «охота на ведьм», а точнее, на мужчин, которые позволили себе всего лишь невинный флирт.

Вуди Аллен прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном

«Это трагедия для женщин, которые были вовлечены в скандал и прошли через все это. Грустно за Харви, что его жизнь настолько испорчена. В этом нет победителей. Очень грустно и трагично. Это может привести к охоте на ведьм, атмосфере царившей в Салеме, когда каждый парень в офисе, подмигнувший женщине, внезапно должен позвонить адвокату, чтобы защитить себя», — сказал американский кинематографист.

Аллен верит, что дела Харви наладятся. Он работал с Вайнштейном в нескольких фильмах и утверждает, что никогда не слышал об обвинениях в сексуальных домогательствах.
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Вуди Аллен прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном фотографии
Вуди Аллен прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном фотографии
Вуди Аллен прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном фотографии
Вуди Аллен прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном фотографии
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