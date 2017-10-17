«Стыдная пропагандистская дешевка»: Юрий Дудь о сериале «Спящие»

Вслед за Сергеем Минаевым
, назвавшего критиков сериала «Спящие» удивительными мразями
, журналист Юрий Дудь выразил поддержку
режиссера Юрия Быкова
, который собрался досрочно уйти на пенсию
. Однако, в отличие от Минаева, Дудь все-таки прочел покаяние Быкова и не стал делать вид, что не заметил, что сам режиссер уже, кажется, не рад тому, что он наснимал. Вслед за Быковым Дудь интерпретировал связь режиссера с этим проектом как некое помрачение сознания, а сам сериал назвал «стыдной пропагандистской дешевкой». Впрочем, основной посыл Юры можно укомплектовать в легендарную фразу Форреста Гампа
«Shit happens».
«В конце этой сложной недели мне очень хочется поддержать Юрия Быкова. Один из самых талантливых русских режиссеров снял стыдную пропагандистскую дешевку (сериал «Спящие»), с серьезным опозданием понял, во что вляпался, и вот вчера заявил, что уходит из кино. Не сомневаюсь, что слова про завершение карьеры - вспышка; из кино, как из мафии, выбраться тяжело. Еще меньше сомневаюсь, что х***я случается - и точно так же проходит, особенно если вовремя понял, что эту х***ю ты сам и сделал. И пока все фейсбуки планеты [совершенно по делу] казнят режиссера Быкова, мне хочется сказать: Юрий, я верю, что дальше вы будете делать только #з****сь; если вам будет нужна какая-нибудь помощь - на меня вы точно можете рассчитывать»
.
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