Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Стыдная пропагандистская дешевка»: Юрий Дудь о сериале «Спящие»

17 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
17 октября 2017
Вслед за Сергеем Минаевым, назвавшего критиков сериала «Спящие» удивительными мразями, журналист Юрий Дудь выразил поддержку режиссера Юрия Быкова, который собрался досрочно уйти на пенсию. Однако, в отличие от Минаева, Дудь все-таки прочел покаяние Быкова и не стал делать вид, что не заметил, что сам режиссер уже, кажется, не рад тому, что он наснимал. Вслед за Быковым Дудь интерпретировал связь режиссера с этим проектом как некое помрачение сознания, а сам сериал назвал «стыдной пропагандистской дешевкой». Впрочем, основной посыл Юры можно укомплектовать в легендарную фразу Форреста Гампа «Shit happens».

«Стыдная пропагандистская дешевка»: Юрий Дудь о сериале «Спящие»

«В конце этой сложной недели мне очень хочется поддержать Юрия Быкова. Один из самых талантливых русских режиссеров снял стыдную пропагандистскую дешевку (сериал «Спящие»), с серьезным опозданием понял, во что вляпался, и вот вчера заявил, что уходит из кино. Не сомневаюсь, что слова про завершение карьеры - вспышка; из кино, как из мафии, выбраться тяжело. Еще меньше сомневаюсь, что х***я случается - и точно так же проходит, особенно если вовремя понял, что эту х***ю ты сам и сделал. И пока все фейсбуки планеты [совершенно по делу] казнят режиссера Быкова, мне хочется сказать: Юрий, я верю, что дальше вы будете делать только #з****сь; если вам будет нужна какая-нибудь помощь - на меня вы точно можете рассчитывать».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сергей Минаев назвал критиков Быкова и сериала «Спящие» «удивительными мразями»

Юрий Быков уходит из кино из-за критики сериала «Спящие»

«Спящие»: ФСБ против
Поиск по меткам
интернетРоссийские сериалысоцсетитравля
персоны
Юрий БыковСергей Минаев (II)
фильмы
Спящие

фотографии >>
Дудь
Быков
«Стыдная пропагандистская дешевка»: Юрий Дудь о сериале «Спящие» фотографии
«Стыдная пропагандистская дешевка»: Юрий Дудь о сериале «Спящие» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Lexx   17.10.2017 - 21:33
А мы еще удивляемся, почему народ так истово желает вернуть назад Сталина.... читать далее>>
№ 1
Наомик (СПб)   17.10.2017 - 21:06
Сериал давно закончился, а либеральное болото так всколыхнулось, что до сих пор успокоиться не может. Тревожно стало? читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Марьянов
15 октября скончался актёр Дмитрий Марьянов.
Лика Кавжарадзе
11 октября скончалась актриса Лика Кавжарадзе.

День рождения >>

Владимир Демидов
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Сергей Пинчук
Вячеслав Солодилов
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Викторас Шинкарюкас
Макс Айронс
Рудольф Грушинский
Фелисити Джонс
Майкл МакКин
Мэттью МакФадьен
Марша Хант (II)
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Дом призраков
триллер, фильм ужасов
США, Филиппины, 2017
Голем
мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 2017
Двуличный любовник
драма, триллер, эротика
Франция, 2017
Ferrari 312B
исторический фильм, спортивный фильм
Италия, 2017
Геошторм
боевик, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
США, 2017
Последний богатырь
комедия, сказка
Россия, 2017
Реальный Рокки
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
приключения, семейное кино
Испания, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью