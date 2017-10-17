Бьорк обвинила Ларса фон Триера в домогательствах

К голосам актрис, подвергшихся домогательствам
и сексуальному насилию
, неожиданно примкнул приятный голос исландской певицы Бьорк
.
Певица опубликовала на своей официальной странице в Фейсбуке текст
, в котором недвусмысленно намекнула на то, что «Один датский режиссер» домогался ее на съемочной площадке, а когда встретил сопротивление, распустил по площадке сплетни о том, что с ней очень тяжело работать. Что касается «одного датского режиссера», то единственный датчанин, у которого снялась Бьорк - это Ларс фон Триер
. После выхода «Танцующей в темноте»
Бьорк решила больше не сниматься в кино (позже она снялась лишь в видеоинсталляции своего бывшего мужа Мэтью Барни). Певица рассказывала прессе, что ей очень тяжело далась работа с Триером, сам же Триер обвинял Бьорк в отсутствии дисциплины.
«Пример женщин, которые заговорили в сети, вдохновил меня на то, чтобы рассказать о своем опыте с датским режиссером…Я обнаружила, что это повсеместная в киноиндустрии норма, когда режиссер трогает и домогается до своих актрис, а индустрия допускает такое поведение. Когда я несколько раз отказала режиссеру, он обиделся и отомстил мне, создав для своей команды впечатляющую сеть иллюзий, согласно которым я была источником проблем. Благодаря своей силе, благодаря своей замечательной команде и тому обстоятельству, что у меня не было никаких актерских амбиций, и я не собиралась делать карьеру в кино, я отпустила ситуацию и через какое-то время восстановилась. Я вот беспокоюсь за тех актрис, которые работали с этим же режиссером. Уверена, что фильм, который он снял после, был отчасти основан на том опыте, который он пережил со мной
(актриса, по всей видимости, имеет в виду фильм «Догвилль»
), потому что я была первой, кто противостоял ему и не позволила ему избежать наказания. И как мне кажется, после нашей конфронтации у него восстановились гораздо более справедливые и осмысленные отношения с актрисами, работавшими с ним…»
Триер все обвинения Бьорк отрицает: «Было не так. Но мы точно не были друзьями, это факт»
, заявил режиссер в интервью датскому изданию Jyllands-Posten. Триера поддержал продюсер «Танцующей в темноте» Петер Ольбек Йенсен, заявив, что «Эта женщина гораздо сильнее меня и Триера вместе взятых. Она нам диктовала всё и была близка к тому, чтобы закрыть фильм стоимостью в 100 миллионов крон».
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