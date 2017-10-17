«Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно»: Любовь Толкалина о простом женском счастье

Пока не остыл интерес к скандалу
вокруг Харви Вайнштейна
, портал Meduza расспросил российских актрис и режиссеров о том, что они думают по поводу ситуации, сложившейся у Харви.
Самым неожиданным образом высказалась актриса Любовь Толкалина
, которая считает, что домогательства - это прекрасно, мужчины существуют на свете для того, чтобы домогаться женщин. Женщины, следуя этой логике, созданы для того, чтобы до них домогались. Всем хорошо. А «девчонки», обвинившие Вайнштейна, ну как-то не по-человечески поступили, не по-девчачьи.
«Они [женщины, обвинившие Харви Вайнштейна] поступили не совсем по-девчачьи. Потому что сексуальные домогательства — ну это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо — ему хорошо, и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо. Появились такие прекрасные роли. Вообще как можно мужчину обвинять в сексуальных домогательствах, разве он не для этого существует на свете? Если у него есть власть, которой он таким вот образом пользуется, — то хорошо. Это же прекрасно, когда сексуально домогается тебя человек, у которого такая огромная власть, разве нет?
Я, честно говоря, не совсем верю в то, что женщина… Женщина, понимаете, всегда виновата в сексуальных домогательствах мужчины. Если ты настоящая женщина и если такое произошло, то ты никогда не будешь об этом рассказывать никому. Потому что это роняет, как мне кажется, и тебя в глазах общественности, и его. А зачем это делать, если мы дружим, ну как бы изначально. Мне кажется, что это какой-то инструмент для манипуляции. Что это какая-то противоестественность. Наверное, это просто какой-то заказ. Как часто у нас делается — по заказу. Честно говоря, мне очень обидно за него, я бы не стала так делать. Вы знаете, на свете есть более страшные вещи, которые могут произойти с женщинами.
Со мной такого не происходило. Я, естественно, верю в то, что каждый режиссер должен снимать актрису, которая ему нравится, он не может снимать женщину, которая ему не нравится, ничего из этого не выйдет. Ему должно быть ради кого приходить на съемочную площадку. Поэтому если ты нравишься режиссеру — так это же прекрасно. А если там происходят какие-то манипуляции, то молчать надо как-то, ты же всегда можешь быть женщиной, ты всегда можешь быть над этой ситуацией. И, больше того, как мне кажется, ты можешь всегда управлять этой ситуацией изнутри.
То есть весь этот акт насилия — а об этом же говорят как об акте насилия — ты же все время держишь его под контролем. Ну откажись от роли. Мне кажется, было бы обидно отказываться им от таких великих ролей, которые достались им через него. Поэтому это нечестно, девочки, так нельзя! Мне кажется, что единственная большая ошибка была их — рассказывать об этом. Я так искренне думаю. Женщина никогда не должна поставить мужчину в неловкое положение — это качество ее женственности. Как говорил Веничка Ерофеев, помните, в романе «Москва — Петушки»? Хорошая баба — это какая баба? Та, которая уважит. Извините, это не я, это цитата.
Мне кажется, что весь мир, вся история создания великих фильмов — это всегда романы режиссера с актрисой, так или иначе. Где грань между сексуальным домогательством и романом, вот объясните мне? Вообще в мире осталось так мало мужчин с большой буквы «м», что мне кажется, долбить его сейчас вот этим напалмом… Это обидно. Он уже больше не захочет никого, бедолага».
Также по этой теме высказались Аня Чиповская
, Агния Кузнецова
, Евгения Брик
, Роман Волобуев
и Жора Крыжовников
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Аня Чиповская никогда ни с чем подобным не сталкивалась.
«От моих ближайших подруг, достаточно успешных актрис, актрис с именем, я об этом [домогательствах и сексуальном насилии со стороны продюсеров и режиссеров] не слышала и сама с этим не сталкивалась. Я подозреваю, что такое случается, но меня бог миловал. Ко мне никогда не заходили с подобными предложениями или, не дай бог, еще с тактильными приставаниями. Я не представляю даже, что это такое и как бы я себя вела. Но я подозреваю, что это все, конечно, максимально неприятно и ужасно. Я просто не могу это никак оценивать, понимаете, я же свечку не держала. Но такие актрисы, как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли, наверное, не говорили бы просто так»
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Режиссер Жора Крыжовников предложил посмотреть на картину в целом и справедливо отметил, что сейчас в обществе набирает обороты новый тренд, а кино (и индустрия) всего лишь отражают этот тренд.
«Я думаю, что есть большой тренд — он касается не только кино, кино просто отражает его — это борьба женщин за свои права. Борьба эта справедливая, я желаю женщинам удачи в ней. То, что произошло с Вайнштейном, это еще один бой за права женщин, ими выигранный…
Подобный громкий скандал у нас, наверное, может быть, но важно не что произошло, а как отреагировали. Когда человека исключили из всех мыслимых киноакадемий, отказались сотрудничать — понятно, что карьера у него на грани. Я вспоминаю случай, как Филипп Киркоров избил второго режиссера в Кремле. Женщину. Что там было? Покаяние какое-то телевизионное, он якобы уехал в клинику в Израиле лечиться от агрессии, записал видео, в котором говорил, что не прав, что его надо понять, он не может терпеть, когда на него орут, он сорвался, простите. И этого оказалось достаточно, чтобы Филипп Киркоров дальше продолжал радовать нас своим творчеством. Так что, мне кажется, мы не готовы реагировать совместно на что-то…
Я, если честно, не на стороне Харви. С Вайнштейном ощущение какой-то серьезной проблемы. На протяжении десятилетий человек не мог с собой справиться, действовал по одному и тому же вроде бы вполне безобидному сценарию. Но, на самом деле, будь он чуть более больной, он бы, может, и убивал их. Там шаг, в принципе, до этого остается».
Агния Кузнецова выступила с ободряющей традиционной женоненавистнической арией из оперы «Сама виновата».
«Бабы что хотели, то и получили, и не надо позволять себя тискать. Если ставят условие, что нужно переспать с режиссером, чтобы получить роль, — ты или соглашаешься, или отказываешься. Я не думаю, что это маньяк серийный, который с ножом приставал к Анджелине Джоли и насильно заставлял ее с ним спать. Сами виноваты, не нужно вести себя как проститутки. Бедный мужчина, мне его жалко. Женщины созданы для интриги, им только дай интригу плести или кого-нибудь заложить или предать»
.
Роман Волобуев отмечает, что проблемы в Голливуде не только с домогательствами, но и с отсутствием доверия к женщинам в профессии (мало женщин-режиссеров). А также отмечает, что мужская часть Голливуда погрязла в страшном лицемерии, пытаясь сейчас убедить общественность в том, что «они ничего такого не слышали».
«У Вайнштейна сейчас абсолютно шекспировская ситуация, он в 65 лет обнаружил, что у него нет ни одного друга, ни одного человека, который за него может заступиться. Он человек крайне борзый, и когда ему позвонили с этой историей, он сказал что «the story is so good, that I wanna buy the movie rights». «Это прекрасная история, я хочу купить права на эту историю!» Она, конечно, абсолютно кинематографическая и захватывающая. И к нему, как к любому антигерою, есть жалость. Эмпатия и жалость к падшим — это замечательно. Но индустрия, в основном в лице мужчин, кстати, проявляет невероятное лицемерие, когда все говорят — о господи, мы не знали, мы не слышали! Я знал. Я, будучи два раза в Лос-Анджелесе, слышал все эти истории.
А людей, которые говорят — что же они молчали все двадцать лет? — хочется просто ударить, потому что это означает тотальное отсутствие эмпатии и возможности у мужчин, которые это говорят, хотя бы на секунду, хотя бы умозрительно поставить себя на место жертвы. То есть человека, с которым такая история произошла, который был запуган, который боялся, что будут последствия, и который пережил еще всю палитру стыда, отчаяния и позора. Его [Вайнштейна] же страшно боялись. Человек тридцать лет на страхе, на понтах, на запугивании держал в кулаке весь Голливуд. Естественно, сейчас его абсолютно шекспировским образом будут уничтожать все те, кто раньше перед ним пресмыкался или боялся его. Это трагическая картина, да, но вполне справедливая, наверное».
А Евгения Брик просто немножко расстроена из-за того, что скандал разгорелся не вовремя.
«Самое невероятное и неожиданное, что эта история затронула меня не только эмоционально, но и профессионально. Я приняла участие в проекте, одним из продюсеров которого был Харви Вайнштейн, — сыграла небольшую роль в американском сериале. И сейчас возник вопрос, будут ли продолжаться съемки, — надеюсь, что проект не закроется».
Но отмечает, что история очень странная:
«Голливуд — это место, где слухи расходятся за секунду. И вообще Америка — это страна, где человека за один неправильный взгляд могут обвинить в sexual harassment. На площадке там люди вообще боятся что-то лишнее женщинам сказать или как-то не так посмотреть. Как столько лет все молчали и утаивали такие страшные поступки всем известного продюсера, почему актрисы ходили к нему в номер, когда пробы и встречи проводятся на студиях, неужели все они так боялись, что он разрушит их карьеру, и поэтому готовы были терпеть такое унижение? Я не понимаю, правда. Конечно, очень сложно о чем-то судить, никто из нас там не был, мы можем это только представить себе, узнать что-то из заявлений, которые сейчас звучат».
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