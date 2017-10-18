Любовь Толкалина попыталась обвинить СМИ в том, что её переврали

Любовь Толкалина
оправдалась за свой комментарий
по поводу истории
голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Напомним, что в своем недавнем интервью порталу Meduza
Толкалина сказала, что актрисы, набросившиеся на Вайнштейна, поступили «не по-девчачьи» и заявила, что сексуальные домогательства - это прекрасно.
Общественность обвинила Толкалину в легитимизации сексуального насилия. После этого Толкалина заявила, что ее неправильно поняли, и написала в Instagram: «Неужели я действительно могу считать, что сексуальное домогательство, насилие — прекрасно… Неужели это может сказать хоть один живой человек?»
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Во избежание недоразумений Meduza опубликовала аудиозапись интервью своего корреспондента с актрисой Любовью Толкалиной.
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