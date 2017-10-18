Бьорк пояснила, как именно ее домогался Ларс фон Триер

На днях режиссер Ларс фон Триер
опроверг обвинения Бьорк
в сексуальных домогательствах. В ответ певица уточнила по пунктам, в чем именно состояли эти домогательства.
Описание включает в себя шесть пунктов. Согласно первому абзацу, во время съёмок режиссер трогал её. «После каждого дубля он подбегал ко мне и обхватывал меня против моей воли»
, — пишет Бьорк. В какой-то момент она дала понять, что ей неприятны подобные контакты, и попросила их прекратить. В ответ на это кинематографист сломал стул и отправил всю съемочную группу домой.
Бьорк добавила, что на протяжении совместной работы режиссёр постоянно нашептывал ей эротические предложения, детально прорисовывая подробности потенциального сексуального контакта. Иногда это происходило при супруге мужчины. Артистка также заявила, что режиссер угрожал пробраться ночью к ней в номер через балкон с нескрываемыми сексуальными намерениями, после чего ей пришлось скрываться у друзей.
Ларс фон Триер пока не комментировал последнее заявление Бьорк.
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