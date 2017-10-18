Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бьорк пояснила, как именно ее домогался Ларс фон Триер

18 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
18 октября 2017
На днях режиссер Ларс фон Триер опроверг обвинения Бьорк в сексуальных домогательствах. В ответ певица уточнила по пунктам, в чем именно состояли эти домогательства.

Бьорк пояснила, как именно ее домогался Ларс фон Триер

Описание включает в себя шесть пунктов. Согласно первому абзацу, во время съёмок режиссер трогал её. «После каждого дубля он подбегал ко мне и обхватывал меня против моей воли», — пишет Бьорк. В какой-то момент она дала понять, что ей неприятны подобные контакты, и попросила их прекратить. В ответ на это кинематографист сломал стул и отправил всю съемочную группу домой.

Бьорк добавила, что на протяжении совместной работы режиссёр постоянно нашептывал ей эротические предложения, детально прорисовывая подробности потенциального сексуального контакта. Иногда это происходило при супруге мужчины. Артистка также заявила, что режиссер угрожал пробраться ночью к ней в номер через балкон с нескрываемыми сексуальными намерениями, после чего ей пришлось скрываться у друзей.

Ларс фон Триер пока не комментировал последнее заявление Бьорк.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Бьорк обвинила Ларса фон Триера в домогательствах
персоны
БьоркЛарс фон Триер

фотографии >>
Бьорк пояснила, как именно ее домогался Ларс фон Триер фотографии
Бьорк пояснила, как именно ее домогался Ларс фон Триер фотографии
Бьорк пояснила, как именно ее домогался Ларс фон Триер фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Марьянов
15 октября скончался актёр Дмитрий Марьянов.
Марьяна Цареградская
Ушла из жизни актриса Марьяна Цареградская

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Наталия Васько
Марина Дианова
Людмила Курепова
Ольга Попова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Инна Ярмошук
Майкл Гэмбон
Вероника Кастро
Януш Клосиньский
Джон Литгоу
Джон Фавро
Рубенс де Фалку
Десмонд Харрингтон
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Дом призраков
триллер, фильм ужасов
США, Филиппины, 2017
Голем
мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 2017
Геошторм
боевик, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
США, 2017
Двуличный любовник
драма, триллер, эротика
Франция, 2017
Ferrari 312B
исторический фильм, спортивный фильм
Италия, 2017
Последний богатырь
комедия, сказка
Россия, 2017
Реальный Рокки
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
приключения, семейное кино
Испания, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью