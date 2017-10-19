У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей

У актера Владимира Этуша
мошенническим путем похитили 28 миллионов рублей. По словам источника из правоохранительных органов, в 2013 году Этуш принял предложение бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджии открыть вклад на выгодных условиях в швейцарском банке. Этуш перевел все свои сбережения Барганджии, в 2017 году захотел вернуть свои деньги, но получил отказ.
«По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в мошенничестве»
, — сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
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