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У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей

19 октября
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19 октября 2017
У актера Владимира Этуша мошенническим путем похитили 28 миллионов рублей. По словам источника из правоохранительных органов, в 2013 году Этуш принял предложение бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджии открыть вклад на выгодных условиях в швейцарском банке. Этуш перевел все свои сбережения Барганджии, в 2017 году захотел вернуть свои деньги, но получил отказ.

У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей

«По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в мошенничестве», — сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
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У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей фотографии
У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей фотографии
У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей фотографии
У Владимира Этуша украли 28 миллионов рублей фотографии
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