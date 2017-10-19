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Лина Хиди тоже стала жертвой Вайнштейна

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19 октября 2017
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» актриса Лина Хиди рассказала в своем Твиттере о домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Лина Хиди тоже стала жертвой Вайнштейна

Первый заход Харви совершил в 2005 году на кинофестивале в Венеции, куда актриса приехала представлять фильм «Братья Гримм» Терри Гиллиама. Более того, это была первая встреча актрисы с продюсером, до этого они были не знакомы. Харви не стал тянуть и предложил Лине пройтись к воде. «Я прогулялась с ним к воде, он остановился и произнес некое предложение, жест, от которого я просто отшутилась, потому что я была искренне шокирована, я помню, я думала, что это шутка какая-то, я даже сказала «ой, да ладно, приятель? Серьезно? Это ж все равно что отца своего собственного целовать. Пойдем лучше вернемся к остальным, выпьем. После этого я не снялась ни в одном фильме студии Мирамакс».

Второй раз Харви попробовал уже на знакомой территории - в отеле в Лос-Анджелесе.

«Годы спустя. Я была уверена, что он никогда не попытается снова подкатить ко мне. Особенно после того, как я высмеяла его и сказала, что этого не произойдет даже через миллион лет». Я думала, он уважает мои границы и захотел поговорить о потенциальной совместной работе. Он пригласил меня на завтрак. Мы поели, поговорили о фильмах, о съемочном процессе. Он поинтересовался тем, как у меня обстоят дела на любовном фронте. Я попыталась свернуть тему разговора на что-то менее личное. Он ушел в туалет, вернулся, и сказал «пойдем в мой номер, я тебе сценарий покажу. Мы зашли в лифт, и тут энергия сменилась, все мое тело резко впало в состояние повышенной тревожности, пока лифт поднимался, я сказала Харви, что не заинтересована ни в чем, кроме работы, и не надо, пожалуйста, думать, что я согласилась подняться в номер по какой-то другой причине. Ничего не будет, сказала я…Он притих после всего, что я сказала, впал в ярость. Мы вышли из лифта, и направились в его комнату. Его рука была на моей спине, он подталкивал меня вперед, не говоря ни слова. Я чувствовала себя абсолютно бессильной. Он начал открывать дверь номера ключем-картой, и когда карта не сработала, он ужасно разозлился. Он проводил меня обратно к лифту, потом протащил через весь отель к швейцару, стиснув мою руку, заплатил за мое такси и прошептал мне в ухо «Никому не рассказывай об этом, ни менеджеру своему, ни агенту. Я села в машину и расплакалась».

Надо думать, Лина Хиди в тот момент от всей души благодарила несовершенство технологий.
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Лина Хиди тоже стала жертвой Вайнштейна фотографии
Лина Хиди тоже стала жертвой Вайнштейна фотографии
Лина Хиди тоже стала жертвой Вайнштейна фотографии
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