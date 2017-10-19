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Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка

19 октября
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19 октября 2017
17 октября Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка

Обвинение просило увеличить срок еще на три месяца, и судья удовлетворил ходатайство обвинения - режиссер будет находится под домашним арестом как минимум до 19 января 2018 года. Все это время он не имеет права без письменного разрешения следователя общаться с кем-либо, кроме адвоката и родителей, не имеет права пользоваться телефоном и интернетом, за исключением необходимости вызова экстренных служб. Возможность посещения театра оставлена на усмотрение следователя.

Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка

Серебренников заявил в суде, что за ним в течение нескольких лет велась слежка.
«Я и раньше заметил прослушку, несколько лет назад — жучки, внешнее наблюдение. Официанты говорили — у вас под столом микрофон закреплен».
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Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест
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Кирилл Серебренников

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Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка фотографии
Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка фотографии
Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка фотографии
Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка фотографии
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№ 1
Падпараджа (Москва)   19.10.2017 - 22:20
Бугагааааа... Как говорится, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят &#9757; читать далее>>
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