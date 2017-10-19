Серебренников заявил, что за ним уже давно была установлена слежка

17 октября Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову
, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обвинение просило увеличить срок еще на три месяца, и судья удовлетворил ходатайство обвинения - режиссер будет находится под домашним арестом как минимум до 19 января 2018 года. Все это время он не имеет права без письменного разрешения следователя общаться с кем-либо, кроме адвоката и родителей, не имеет права пользоваться телефоном и интернетом, за исключением необходимости вызова экстренных служб. Возможность посещения театра оставлена на усмотрение следователя.
Серебренников заявил в суде, что за ним в течение нескольких лет велась слежка.
«Я и раньше заметил прослушку, несколько лет назад — жучки, внешнее наблюдение. Официанты говорили — у вас под столом микрофон закреплен»
.
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