Сычуаньский соус вернется в «Макдоналдс» благодаря «Рику и Морти»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» на один день вернет в меню сычуаньский соус терияки, который стал популярным у поклонников анимационного сериала «Рик и Морти»
. Об этом стало известно из Твиттера сети «Макдоналдс».
Но как бы не сильна была любовь фанатов, соус появится в некоторых ресторанах в США и только 7 октября.
Лимитированная партия соуса была выпущена к премьере мультфильма «Мулан»
в далеком 1998 году. Из забвения его вытащили создатели «Рика и Морти» - в первом эпизоде третьего сезона Рик признался, что одержим сычуаньским соусом и дал обещание во что бы то ни стало его отыскать. Один из впечатлительных и кредитоспособных фанатов сериала сделал это раньше Рика - он отыскал человека, продавшего ему 20-летнюю упаковку соуса за 14,7 тысяч долларов.
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