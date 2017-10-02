Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сычуаньский соус вернется в «Макдоналдс» благодаря «Рику и Морти»

2 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
2 октября 2017
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» на один день вернет в меню сычуаньский соус терияки, который стал популярным у поклонников анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом стало известно из Твиттера сети «Макдоналдс».

Сычуаньский соус вернется в «Макдоналдс» благодаря «Рику и Морти»

Но как бы не сильна была любовь фанатов, соус появится в некоторых ресторанах в США и только 7 октября.

Лимитированная партия соуса была выпущена к премьере мультфильма «Мулан» в далеком 1998 году. Из забвения его вытащили создатели «Рика и Морти» - в первом эпизоде третьего сезона Рик признался, что одержим сычуаньским соусом и дал обещание во что бы то ни стало его отыскать. Один из впечатлительных и кредитоспособных фанатов сериала сделал это раньше Рика - он отыскал человека, продавшего ему 20-летнюю упаковку соуса за 14,7 тысяч долларов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Никита Михалков признался, что просто пошутил
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыреклама
фильмы
МуланРик и Морти

фотографии >>
Сычуаньский соус вернется в «Макдоналдс» благодаря «Рику и Морти» фотографии
Сычуаньский соус вернется в «Макдоналдс» благодаря «Рику и Морти» фотографии
Сычуаньский соус вернется в «Макдоналдс» благодаря «Рику и Морти» фотографии
Сычуаньский соус вернется в «Макдоналдс» благодаря «Рику и Морти» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Андрей Меньшиков
30 сентября ушёл из жизни сценарист Андрей Меньшиков.
Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Валерия Забегаева
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью