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О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы

2 октября
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2 октября 2017
О Джей с женой Николь Браун

Имя О. Джей Симпсона напомнил всему миру Райан Мёрфи, посвятив первый сезон сериала «Американская история преступлений» громкому судебному процессу с участием Симпсона. В 1994 году спортсмена и актера О.Джея Симпсона обвинили в убийстве жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Несмотря на то, что улики указывали на то, что О. Джей совершил убийство, случилось чудо, и присяжные оправдали любимца публики.

О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы

Впрочем, позже его вина была доказана в ходе гражданского судебного разбирательства, и актера обязали выплатить родственникам жертв 30 миллионов долларов. А в тюрьму О. Джей попал совершенно по другому поводу - в 2007 году за ограбление торговца историческими спортивными трофеями. Симпсона приговорили к 33 годам колонии с правом на помилование в 2017 году. Которым он и воспользовался, выйдя на днях из тюрьмы.

О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы
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О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы фотографии
О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы фотографии
О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы фотографии
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