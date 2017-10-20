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Иван Ургант тоже решил баллотироваться в президенты России

20 октября
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20 октября 2017
Иван Ургант тоже решил баллотироваться в президенты России

Намерение 35-летней тележурналистки Ксении Собчак стать кандидатом в президенты России на выборах 2018 года всколыхнуло на днях умы и сердца соотечественников. Ксения объяснила свое решение: таким образом она хочет вернуть в бюллетень голосования графу «Против всех». То есть, голосуя за Собчак, избиратель голосует против всех примелькавшихся ему еще с пеленок кандидатов. Об этом она подробно рассказала в видео-обращении к соотечественникам.



Иван Ургант отреагировал на поступок Ксении должным и популярным образом - сняв пародию, в которой высмеял манеру речи Собчак.



Иван не единственный, кто высмеял Ксению. Максим Галкин представил себе, что он опять блистает в «Аншлаге» и пошутил про Ксюшу, женскую логику и лобное место вместо Госдумы.
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Иван Ургант тоже решил баллотироваться в президенты России фотографии
Иван Ургант тоже решил баллотироваться в президенты России фотографии
Иван Ургант тоже решил баллотироваться в президенты России фотографии
Иван Ургант тоже решил баллотироваться в президенты России фотографии
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