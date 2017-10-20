«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен
в интервью шведскому мужскому журналу Cafe рассказал, что думает о Путине.
«Думаю, Путин хорош в качестве президента России. Хорошо, что он за своей страной присматривает, потому что если бы на его месте сидел какой-нить слабак, кто знает, как бы обстояли сейчас дела».
Лундгрен считает, что страна, у которой «как минимум 5000 ядерных боеголовок, очевидно, нуждается в ком-то, кто будет там поддерживать порядок, и Путин очень хорошо справляется с этой задачей».
Что касается конфликта США и России, то Дольф объясняет это тем, что «США всегда нуждается в ком-то, кого можно преподносить общественности как «плохого парня», злодея. И сейчас русские возвращаются на эту роль. Не так давно это были Иранцы, ИГИЛ
[террористическая организация, запрещенная в России], или Восточная Германия, теперь опять русские».
В довершение, актер выразил свое мнение о президенте Российской Федерации, резюмировав: «Да, черт возьми, я думаю, он довольно крутой»
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