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«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине

20 октября
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20 октября 2017
Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен в интервью шведскому мужскому журналу Cafe рассказал, что думает о Путине.

«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине

«Думаю, Путин хорош в качестве президента России. Хорошо, что он за своей страной присматривает, потому что если бы на его месте сидел какой-нить слабак, кто знает, как бы обстояли сейчас дела».
Лундгрен считает, что страна, у которой «как минимум 5000 ядерных боеголовок, очевидно, нуждается в ком-то, кто будет там поддерживать порядок, и Путин очень хорошо справляется с этой задачей».

Что касается конфликта США и России, то Дольф объясняет это тем, что «США всегда нуждается в ком-то, кого можно преподносить общественности как «плохого парня», злодея. И сейчас русские возвращаются на эту роль. Не так давно это были Иранцы, ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в России], или Восточная Германия, теперь опять русские».

В довершение, актер выразил свое мнение о президенте Российской Федерации, резюмировав: «Да, черт возьми, я думаю, он довольно крутой».
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«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине фотографии
«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине фотографии
«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине фотографии
«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине фотографии
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