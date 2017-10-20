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Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна

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20 октября 2017
Американский режиссер Квентин Тарантино, большинство фильмов которого спродюсировал Харви Вайнштейн, довольно долго выжидал подходящего момента, чтобы прокомментировать секс-скандал, в который втянута половина Голливуда. Но в отличие от Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип, Квентину хватило мужества честно признаться, что он обо всем этом знал.

Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна

«Я знал достаточно для того, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это было больше, чем просто сплетни и слухи. Я знал об этом не понаслышке».

Тарантино услышал о привычках Вайнштейна от Миры Сорвино, с которой режиссер на тот момент встречался. Потом еще какая-то актриса годы спустя описала ему похожий эпизод. Ну и, конечно, Тарантино знал о мирном соглашении, заключенным между Вайнштейном и Роуз МакГоруэн.

Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна

Однако в свое оправдание режиссер заметил, что не сообразил, что эти истории - часть огромного послужного списка. И не смотря на то, что он не раз еще слышал эти тревожные истории, он продолжал сотрудничество с Вайнштейном (и его можно понять, в лице Вайнштейна он нашел идеального продюсера, и это было исключением из общего правила). И теперь, разумеется, Квентин посыпает голову пеплом и говорит, что «сожалеет об этом решении».

«Все, что я сделал, так это отстранился от этих инцидентов, не придавая им особого значения. В любом случае, что бы я сейчас не сказал - все будет звучать как гнилые отмазки».
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Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна фотографии
Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна фотографии
Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна фотографии
Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна фотографии
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