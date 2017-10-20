Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна

Американский режиссер Квентин Тарантино
, большинство фильмов которого спродюсировал Харви Вайнштейн
, довольно долго выжидал подходящего момента, чтобы прокомментировать секс-скандал, в который втянута половина Голливуда
. Но в отличие
от Дженнифер Лоуренс
и Мерил Стрип
, Квентину хватило мужества честно признаться, что он обо всем этом знал.
«Я знал достаточно для того, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это было больше, чем просто сплетни и слухи. Я знал об этом не понаслышке».
Тарантино услышал о привычках Вайнштейна от Миры Сорвино
, с которой режиссер на тот момент встречался. Потом еще какая-то актриса годы спустя описала ему похожий эпизод. Ну и, конечно, Тарантино знал о мирном соглашении, заключенным между Вайнштейном и Роуз МакГоруэн
.
Однако в свое оправдание режиссер заметил, что не сообразил, что эти истории - часть огромного послужного списка. И не смотря на то, что он не раз еще слышал эти тревожные истории, он продолжал сотрудничество с Вайнштейном (и его можно понять, в лице Вайнштейна он нашел идеального продюсера, и это было исключением из общего правила). И теперь, разумеется, Квентин посыпает голову пеплом и говорит, что «сожалеет об этом решении».
«Все, что я сделал, так это отстранился от этих инцидентов, не придавая им особого значения. В любом случае, что бы я сейчас не сказал - все будет звучать как гнилые отмазки».
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