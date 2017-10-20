ревью

Тарантино покаялся за годы молчания о поведении Вайнштейна

«Думаю, он довольно крутой»: Дольф Лундгрен о Путине

Иван Ургант тоже решил баллотироваться в президенты России

Викторианский детектив с претензией на готику и слэшер

«Голем»: Маркса на вас нет

Интервью

Федор Добронравов: «Все мои родственники и близкие из деревни, в этих простых людях - соль нашей земли»

Народный артист о спектакле «Чудики», городе и деревне и новых проектах