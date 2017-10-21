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Мелани Гриффит рассказала о приступах эпилепсии, произошедших в браке с Бандерасом

21 октября
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21 октября 2017
Мелани Гриффит рассказала в последнем интервью, что в браке с Антонио Бандерасом у нее были серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, тогда актриса начала страдать приступами эпилепсии.

«Приступы случались в моменты сильного напряжения. Последние два произошли во время прогулки на яхте в Каннах. Мы были далеко от берега, я испытала сильный стресс. Меня вернули на берег, осмотрели в больнице. Затем я отправилась снова на яхту, но там всё повторилось», - рассказала Гриффит.

Мелани Гриффит рассказала о приступах эпилепсии, произошедших в браке с Бандерасом

Гриффит отмечает, что после развода она больше не вспоминала об этом заболевании. Она пришла к выводу, что расставание с Бандерасом пошло ей на пользу. «Я чувствовала, что застряла в этих отношениях, а я хотела наслаждаться жизнью и делать то, что хочу. За время, которое прошло с нашего развода, я ни с кем не встречалась. Я очень застенчива с мужчинами», - подытожила актриса.
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Мелани Гриффит рассказала о приступах эпилепсии, произошедших в браке с Бандерасом фотографии
Мелани Гриффит рассказала о приступах эпилепсии, произошедших в браке с Бандерасом фотографии
Мелани Гриффит рассказала о приступах эпилепсии, произошедших в браке с Бандерасом фотографии
Мелани Гриффит рассказала о приступах эпилепсии, произошедших в браке с Бандерасом фотографии
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