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Армен Джигарханян утверждает, что его жена «монстр» и «мошенница»

22 октября
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22 октября 2017
Шекспировские страсти разгорелись в семье Армена Джигарханяна. Около двух лет назад 80-летний артист официально оформил отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая на 43 года моложе него (в общей сложности они прожили вместе 15 лет). Незадолго до бракосочетания Джигарханян, к неудовольствию многих коллег, назначил свою супругу на должность директора Московского драматического театра, художественным руководителем которого он и является.

Армен Джигарханян утверждает, что его жена «монстр» и «мошенница»

На прошлой неделе после ссоры с женой Джигарханян ушел из дома и не вернулся. Виталина обратилась в полицию с предположением, что артиста похитили неизвестные. Джигарханян нашелся на следующий день - Виталине позвонили и сообщили, что актер находится в больнице и не желает видеть свою жену. Виталина не может связаться со своим мужем - ее не пускают в больницу, а по его мобильному номеру отвечают посредники Джигарханяна. Сидя в больнице, Джигарханян уже вовсю делился с прессой впечатлениями о своей супруге, и даже дал эксклюзивное интервью в программе «Пусть говорят», в котором рассказал, что его жена прибрала к рукам все имущество.
«Виталина Викторовна забрала у меня даже ключи от дома! Я — Народный артист Советского союза. У меня нет квартиры, где жить. За это время Виталина Викторовна продала три моих квартиры! И сейчас у меня осталась лишь половина недвижимости на Арбате, где живет моя бывшая жена Татьяна Власова».



На днях Джигарханян дал новое интервью телеканалу НТВ, в котором рассказал, что Виталина постепенно на его глазах начала превращаться в «монстра». Во-первых, она очень хотела стать матерью, но у Джигарханяна на этот счет было свое мнение: «Она требовала от меня ребенка. Как я мог на такое пойти? Только авантюрист согласится завести малыша в 80 лет». Во-вторых, решение Виталины поставить в театре мюзикл Джигарханян воспринял как предательство. Армен Борисович был категорически против музыкальной постановки в театре, и утверждает, что решение было принято за его спиной и вопреки его мнению.

Сама Виталина тянула с комментариями, вследствие чего появились слухи о том, что она собирается удовлетворить желание Джигарханяна развестись. Однако в интервью каналу НТВ Виталина выразила надежду, что проблему всё еще можно решить.

«Я до сих пор надеюсь, что Армен Борисович вернется. Нам нужно серьезно поговорить, все обсудить. Мы до этого момента никогда даже крупно не ссорились. Сейчас у него забрали телефон, поэтому я не имею возможности связаться с мужем, разъяснить ситуацию».

По мнению Виталины, ее мужем манипулируют друзья, воспользовавшиеся его эмоциональным и физическим состоянием.

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Армен Джигарханян

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Армен Джигарханян утверждает, что его жена «монстр» и «мошенница» фотографии
Армен Джигарханян утверждает, что его жена «монстр» и «мошенница» фотографии
Армен Джигарханян утверждает, что его жена «монстр» и «мошенница» фотографии
Армен Джигарханян утверждает, что его жена «монстр» и «мошенница» фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Пасквилянт (Коломна)   22.10.2017 - 18:01
... Да... читать далее>>
№ 6
Пасквилянт (Коломна)   22.10.2017 - 17:59
... Хм-ммм... Касательно обоим - очень сомневаюсь...Скорее, только одному. читать далее>>
№ 5
Anastasiya Gornova   22.10.2017 - 17:23
... Относительно преображения в монстра полностью согласна. Но есть и кое-что ещё, так сказать, мания величия, комплекс знаменитости. Достигнув пожилого, скажем так, возраста, известные личности... читать далее>>
№ 4
Андрей-Т.   22.10.2017 - 16:49
Чужим, посторонним людям в этом цирке не разобраться. 15 лет жили-не тужили, и вдруг внезапно стала монстром? Невозможно же столько лет притворяться. Поэтому совсем не факт, что А.Б. действительно не... читать далее>>
№ 3
Моисеева   22.10.2017 - 16:38
Молодое вино это новая информация свыше. Старые мехи это консервативно мыслящие религиозные лидеры, не способные принимать все новое и прогрессивное. При чем здесь Джигарханян и его жена. Их поступки говорят... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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