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Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Одри Тоту

22 октября
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22 октября 2017
12 октября в Лондоне состоялась премьера фильма «Убийство священного оленя», получившего приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Помимо исполнителей главных ролей Николь Кидман и Колина Фаррелла на премьере также присутствовала Эмма Стоун.

Николь Кидман и Колин Фаррел

Николь Кидман

Эмма Стоун

13 октября в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Gala, в ходе которого Джулия Робертс была отмечена наградой за вклад в борьбу со СПИДом.

Джулия Робертс

Также вечер посетили Хайди Клум, Эшли Грин, Мишель Родригес, Мелани Гриффит, Дита фон Тиз и Кейт Хадсон со своей матерью Голди Хоун.

Хайди Клум

Да, в это сложно поверить, но эта белокурая незнакомка - актриса Эшли Грин, известная по циклу «Сумерки».

Эшли Грин

Эшли Грин

Мелани Гриффит и Голди Хоун

Дита фон Тиз

Кейт Хадсон, кажется, вдохновляется стилем Кристен Стюарт.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон

16 октября на показе осенне-зимней коллекции дизайнера Светланы Тегин собрались Виктория Исакова, Марьяна Спивак и Светлана Камынина.

Виктория Исакова

Марьяна Спивак

Светлана Камынина

Этим же вечером в Москве состоялся премьерный показ нового фильма Франсуа Озона «Двуличный любовник», который столичным зрителям представили режиссер и исполнительница главной роли Марина Вакт.

Франсуа Озон и Марина Вакт

Среди гостей показа были замечены Анна Седокова, Баста и Лукерья Ильяшенко.

Анна Седокова

Лукерья Ильяшенко

А в Беверли Хиллз тем временем звезды первой величины собрались на ежегодной премии журнала ELLE Women In Hollywood (Женщины в Голливуде). Вот уже 24 года глянец чествует женщин за достижения в актерском мастерстве. По красной ковровой дорожке прошлись Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Марго Робби, Риз Уизерспун, Никки Рид с Йеном Соммерхольдером, Нина Добрев и Джессика Честейн.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Марго Робби

Риз Уизерспун с дочерью Авой

Нина Добрев

Нина Добрев

Никки Рид и Йен Соммерхольдер

Йен Соммерхольдер

Никки Рид

Джессика Честейн

17 октября в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград «Золотые сердца», организованная благотворительным фондом God's Love We Deliver, который поддерживает людей с ограниченными возможностями. Гостями мероприятия стали Кейт Хадсон, Мэгги Джилленхол, Гвинет Пэлтроу, Эмбер Валетта и многие другие.

Кейт Хадсон

Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Одри Тоту

Эмбер Валетта

Мэгги Джилленхолл

Мэгги Джилленхол

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

18 октября в Москве состоялось открытие рюмочной Эмина Агаларова и Григория Лепса под оригинальным названием «Рюмка водки». Поздравить рестораторов пришли Тимати, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Юлия Паршута и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Эмин Агаларов, Тимати и Григорий Лепс

Наряднее всех был, конечно же, Филипп Бедросович. В плаще...

Филипп Киркоров

И без него.

Филипп Киркоров

А вот действительно редкий выход - французская актриса Одри Тоту появилась 19 октября на открытии бутика Longchamp La Maison Omotesando в Токио.

Одри Тоту

Одри Тоту

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благотворительностьблеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Павел АртемьевИрина БезруковаСветлана БондарчукКонни БриттонМарина ВактЭмбер ВаллеттаДженнифер ГарнерВалерия Гай ГерманикаЭшли ГринМелани ГриффитМэгги ДжилленхолНина ДобревАнастасия ЗадорожнаяЛукерья ИльяшенкоВиктория ИсаковаСветлана КамынинаНиколь КидманФилипп КиркоровХайди КлумГригорий ЛепсДженнифер ЛоуренсАндрей МалаховАнна МихалковаНадежда МихалковаФрансуа ОзонИнгрид ОлеринскаяЮлия ПаршутаГвинет ПэлтроуНикки РидМарго РоббиДжулия РобертсМишель РодригесАнна СедоковаЙен СомерхалдерМарьяна СпивакЭмма СтоунКристен СтюартТиматиОдри ТотуОливия УайлдРиз УизерспунКолин ФарреллДакота ФэннингКейт ХадсонГолди ХоунАнна Цуканова-КоттДарья ЧарушаДжессика Честейн
фильмы
Двуличный любовникУбийство священного оленя

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