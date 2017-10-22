Блеск и нищета красных дорожек: Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Одри Тоту

12 октября в Лондоне состоялась премьера фильма «Убийство священного оленя»
, получившего приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Помимо исполнителей главных ролей Николь Кидман
и Колина Фаррелла
на премьере также присутствовала Эмма Стоун
.
13 октября в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Gala, в ходе которого Джулия Робертс
была отмечена наградой за вклад в борьбу со СПИДом.
Также вечер посетили Хайди Клум
, Эшли Грин
, Мишель Родригес
, Мелани Гриффит
, Дита фон Тиз и Кейт Хадсон
со своей матерью Голди Хоун
.
Да, в это сложно поверить, но эта белокурая незнакомка - актриса Эшли Грин
, известная по циклу «Сумерки»
.
Кейт Хадсон
, кажется, вдохновляется стилем Кристен Стюарт
.
16 октября на показе осенне-зимней коллекции дизайнера Светланы Тегин собрались Виктория Исакова
, Марьяна Спивак
и Светлана Камынина
.
Этим же вечером в Москве состоялся премьерный показ нового фильма Франсуа Озона «Двуличный любовник»
, который столичным зрителям представили режиссер и исполнительница главной роли Марина Вакт
.
Среди гостей показа были замечены Анна Седокова
, Баста и Лукерья Ильяшенко
.
А в Беверли Хиллз тем временем звезды первой величины собрались на ежегодной премии журнала ELLE Women In Hollywood (Женщины в Голливуде). Вот уже 24 года глянец чествует женщин за достижения в актерском мастерстве. По красной ковровой дорожке прошлись Кристен Стюарт
, Дженнифер Лоуренс
, Марго Робби
, Риз Уизерспун
, Никки Рид
с Йеном Соммерхольдером
, Нина Добрев
и Джессика Честейн
.
17 октября в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград «Золотые сердца», организованная благотворительным фондом God's Love We Deliver, который поддерживает людей с ограниченными возможностями. Гостями мероприятия стали Кейт Хадсон
, Мэгги Джилленхол
, Гвинет Пэлтроу
, Эмбер Валетта
и многие другие.
18 октября в Москве состоялось открытие рюмочной Эмина Агаларова и Григория Лепса
под оригинальным названием «Рюмка водки». Поздравить рестораторов пришли Тимати
, Филипп Киркоров
, Андрей Малахов
, Юлия Паршута
и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Наряднее всех был, конечно же, Филипп Бедросович. В плаще...
И без него.
А вот действительно редкий выход - французская актриса Одри Тоту
появилась 19 октября на открытии бутика Longchamp La Maison Omotesando в Токио.
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