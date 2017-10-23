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Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж***

23 октября
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23 октября 2017
Валерия Гай Германика в ожидании новых проектов не теряет времени даром - режиссер запустила Инстаграм-магазин по продаже цветных шуб из «экомеха».

Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж***

«Принципиально интеллектуальный подход к одежде/сочетание не сочетаемого/для ценителей дерзкого арт хауса/для тех, кто носит то, что хочет, а не то что есть/для тех, кто любит цветное кино/fashion art house-носи то, что хочешь» — обозначила Германика целевую аудиторию.

Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж***

Пока что в ассортименте магазина цветные шубы стоимостью 25 тысяч рублей и береты с помпонами (4 тысячи рублей).

Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж***
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Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж*** фотографии
Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж*** фотографии
Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж*** фотографии
Валерия Гай Германика начала продавать шубы, потому что русское кино в ж*** фотографии
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