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Юэн МакГрегор бросил жену ради партнерши по сериалу «Фарго»

23 октября
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23 октября 2017
Вчера в западных и российских СМИ появилась скандальная сплетня - «примерного семьянина» Юэна МакГрэгора застали в обществе коллеги по сериалу «Фарго» Мэри Элизабет Уинстед. Парочка проводила время в ресторане, не особенно скрывая характер своих отношений.

Юэн с Мэри Элизабет Уинстед

Но скандала, который предвкушали СМИ, так и не случилось - оказалось, что МакГрэгор расстался со своей женой Ив Мавракис около полугода назад. МакГрэгор прожил с Ив 22 года, воспитав четверых детей.

Юэн МакГрегор бросил жену ради партнерши по сериалу «Фарго»

Не только МакГрэгор пожертвовал стабильными отношениями - его новая избранница Мэри Элизабет Уинстэд весной этого года рассталась со своим мужем, режиссером и телевизионным сценаристом Райли Стернсом, с которым прожила в браке семь лет.
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