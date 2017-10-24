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Ким Кэтролл заявила, что «Секс в большом городе» лишил её возможности стать матерью

24 октября
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24 октября 2017
Ким Кэтролл стала героиней нового выпуска британского ток-шоу Life Stories с Пирсом Морганом, которому рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти ради съёмок в сериале «Секс в большом городе».

Ким Кэтролл заявила, что «Секс в большом городе» лишил её возможности стать матерью


По словам 61-летней актрисы, из-за работы она так и не родила детей. В 1998 году, когда началась работа над сериалом, 41-летняя Ким и её тогдашний муж Марк Левинсон всерьёз задумывались об ЭКО, так как оба хотели ребёнка. Из-за плотного графика актрисе пришлось отказаться от этого. «Мне было чуть больше 40, я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график... Смены длились по 19 часов, а то и больше. Иногда пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съёмки начинались в 4.45 утра, а заканчивались в час-два ночи. Как бы я смогла совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что не буду иметь детей», — призналась Ким.

Актриса добавила, что со временем она реализовала свой материнский инстинкт, наставляя молодых актрис и играя для них роль матери и друга. А вот с партнершами по сериалу Ким никогда не была близка.

«Мы не были друзьями. Мы были коллегами. В каком-то смысле это гораздо лучше, потому что вы четко разграничиваете профессиональное и личное. Когда сериал закончился, мы перестали видеться. У них у всех были дети, я была на 10 лет старше, плюс после завершения съёмок я стала редко бывать в Нью-Йорке. Единственное, что нас связывало и что у нас было общего, — это сериал. Но он закончился. Неприятно, что сейчас никому из них не придет в голову просто позвонить и спросить как дела», — подытожила актриса.
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Ким Кэтролл заявила, что «Секс в большом городе» лишил её возможности стать матерью фотографии
Ким Кэтролл заявила, что «Секс в большом городе» лишил её возможности стать матерью фотографии
Ким Кэтролл заявила, что «Секс в большом городе» лишил её возможности стать матерью фотографии
Ким Кэтролл заявила, что «Секс в большом городе» лишил её возможности стать матерью фотографии
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№ 1
Т-татьян@   25.10.2017 - 01:19
Тоже мне открытие сделала. Сама выбрала карьеру. Нечего никого обвинять в бездетности читать далее>>
Всего сообщений: 1
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