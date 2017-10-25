Ксения Собчак рассказала о крестном отце и будущем президентстве

Ксения Собчак
стала героиней выпуска программы Юрия Дудя. В ходе полуторачасового интервью телеведущая рассказала о своей президентской программе, Алексее Навальном, Владимире Путине, реалити-шоу «Дом-2», семье, корпоративах и многом другом.
Во время разговора Собчак ответила на вопрос ведущего о своем крестном отце, чтобы развеять слухи, которые ходят вокруг этой истории. «Моего крестного зовут отец Гурий. Это человек, который меня крестил в Лавре и стал моим крестным отцом. У меня есть крестная мама, с которой я общаюсь много лет. Она живет в Питере. Прекрасный и близкий мне человек. Эти два человека меня крестили»
, - рассказала Ксения.
Так же Собчак заметила, что у нее есть большие шансы победить на выборах. «У меня 95 процентов узнаваемости. Это нескромно звучит, но с таким процентом узнаваемости в стране только я и Путин. Это аудитория от детей до пенсионеров… В этом мой большой шанс быть услышанной. Сейчас нужно сделать, чтобы 95 процентов узнаваемости стали доверием. Этим я и собираюсь заниматься в ближайшие месяцы»,
- пояснила ведущая.
Ксения также выразила надежду, что грядущие выборы могут стать переломным моментом для большого количества людей, которые поддержат её и придут голосовать. Однако Собчак до сих пор не уверена, пройдет ли её компания и позволят ли ей участвовать в выборах.
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