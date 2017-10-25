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Дочь Пола Уокера доказала в суде вину компании Porsche

25 октября
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25 октября 2017
В США завершился суд между дочерью трагически погибшего актера Пола Уокера и компанией Porsche. Обеим сторонам удалось урегулировать вопрос.

Дочь Пола Уокера доказала в суде вину компании Porsche

Условия улаживания конфликта являются конфиденциальными, но известно, что иск был отозван по взаимному согласию. По данным прессы, представители Porsche признали выводы истца. Информация о том, что компания проиграла дело, должна была скрываться от СМИ.

Напомним, что дочь актера подала в суд на Porsche в сентябре 2015 года, заявив, что её покойный отец мог выжить, если бы не неисправный ремень безопасности. Утверждалось, что в Porsche знали про эту особенность автомобиля в случае аварии, но скрывали от клиентов.Также известно, что в прошлом году Мидоу получила больше десяти миллионов долларов от семьи погибшего водителя Родаса Роджера.

Напомним, что Пол Уокер скончался в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет в городе Санта-Кларита в Южной Калифорнии. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в фонарный столб и загорелась.
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