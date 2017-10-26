Елена Лядова, Мария Кожевникова и Ирина Безрукова не побоялись гнева верующих

24 октября в кинотеатр «Октябрь» съехались, пренебрегая
риском для здоровья
призывами Поклонской бойкотировать новый фильм Учителя
, звезды отечественного кинематографа и шоубизнеса, чтобы посмотреть уже печально известную «Матильду»
собственными глазами. А вот исполнителям главных ролей: Михалине Ольшанской
, Ларсу Айдингеру
и Луизе Вольфрам
не хватило безрассудства и смелости появиться на премьере фильма. Затравленные слухами о всеобщем заочном недовольстве фильмом и угрозами жечь кинотеатры, актеры решили держаться от крестоносцев Поклонской на безопасном расстоянии. О чем Алексей Ефимович Учитель рассказал зрительному залу в своей вступительной речи.
Среди
тех, кто не побоялся обостренных осенним воздухом чувств идиотов с Коктейлем Молотова
первых зрителей фильма были замечены Елена Лядова
и Владимир Вдовиченков
, Мария Кожевникова
в редком розовом цвете, всегда нарядные Наталья Ионова
и Наталья Бардо
, Иосиф Кобзон
с супругой, Владимир Жириновский
, Валерий Тодоровский
, Максим Матвеев
, Марат Башаров
, Максим Аверин
, Ирина Безрукова
, Ирина Пегова
, Божена Рынска...честно говоря, проще было бы перечислить отсутствующих.
Евгений Миронов
привел в кино маму.
«Матильда»
в прокате с 25 октября.
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