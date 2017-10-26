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Елена Лядова, Мария Кожевникова и Ирина Безрукова не побоялись гнева верующих

26 октября
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26 октября 2017
24 октября в кинотеатр «Октябрь» съехались, пренебрегая риском для здоровья призывами Поклонской бойкотировать новый фильм Учителя, звезды отечественного кинематографа и шоубизнеса, чтобы посмотреть уже печально известную «Матильду» собственными глазами. А вот исполнителям главных ролей: Михалине Ольшанской, Ларсу Айдингеру и Луизе Вольфрам не хватило безрассудства и смелости появиться на премьере фильма. Затравленные слухами о всеобщем заочном недовольстве фильмом и угрозами жечь кинотеатры, актеры решили держаться от крестоносцев Поклонской на безопасном расстоянии. О чем Алексей Ефимович Учитель рассказал зрительному залу в своей вступительной речи.

Елена Лядова, Мария Кожевникова и Ирина Безрукова не побоялись гнева верующих

Алексей Учитель

Среди тех, кто не побоялся обостренных осенним воздухом чувств идиотов с Коктейлем Молотова первых зрителей фильма были замечены Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Мария Кожевникова в редком розовом цвете, всегда нарядные Наталья Ионова и Наталья Бардо, Иосиф Кобзон с супругой, Владимир Жириновский, Валерий Тодоровский, Максим Матвеев, Марат Башаров, Максим Аверин, Ирина Безрукова, Ирина Пегова, Божена Рынска...честно говоря, проще было бы перечислить отсутствующих.

Владимир Жириновский

Евгений Миронов привел в кино маму.

Евгений Миронов с мамой

Ирина Пегова

Таисия Вилкова

Мария Кожевникова

Катерина Шпица

Наталья Ионова

Ирина Безрукова

Максим Матвеев

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Дарья Мороз

Божена Рынска

Наталья Бардо

«Матильда» в прокате с 25 октября.
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