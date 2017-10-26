Здание театра Армена Джигарханяна захватила «армянская мафия»

В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна
прошел обыск, но пока что причины следственных действий не разглашаются. Известно только, что сотрудники правоохранительных органов изымают документы.
«Сейчас происходит рейдерский захват театра. Ходят непонятные люди, изымают документы. Время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но, очевидно, он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы»
- заявила пресс-секретарь театра Наталья Корнеева.
Представитель Джигарханяна Элина Мазур подтвердила «Телеканалу 360» сообщения о «захвате здания армянской группировкой». По ее словам, все руководство отстранено, бухгалтерия захвачена, а сам Джигарханян «сидит запертый в своем кабинете без телефонов».
Накануне этого «захвата» Армен Джигарханян обратился в полицию, сообщив о похищении паспорта, полиция возбудила уголовное дело. Вероятно все происходящее сейчас как-то связано со скандальным разводом Джигарханяна и его пока еще жены Виталины.
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