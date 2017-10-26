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Здание театра Армена Джигарханяна захватила «армянская мафия»

26 октября
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26 октября 2017
В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна прошел обыск, но пока что причины следственных действий не разглашаются. Известно только, что сотрудники правоохранительных органов изымают документы.
«Сейчас происходит рейдерский захват театра. Ходят непонятные люди, изымают документы. Время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но, очевидно, он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы» - заявила пресс-секретарь театра Наталья Корнеева.

Здание театра Армена Джигарханяна захватила «армянская мафия»

Представитель Джигарханяна Элина Мазур подтвердила «Телеканалу 360» сообщения о «захвате здания армянской группировкой». По ее словам, все руководство отстранено, бухгалтерия захвачена, а сам Джигарханян «сидит запертый в своем кабинете без телефонов».

Накануне этого «захвата» Армен Джигарханян обратился в полицию, сообщив о похищении паспорта, полиция возбудила уголовное дело. Вероятно все происходящее сейчас как-то связано со скандальным разводом Джигарханяна и его пока еще жены Виталины.
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Здание театра Армена Джигарханяна захватила «армянская мафия» фотографии
Здание театра Армена Джигарханяна захватила «армянская мафия» фотографии
Здание театра Армена Джигарханяна захватила «армянская мафия» фотографии
Здание театра Армена Джигарханяна захватила «армянская мафия» фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Teymur   26.10.2017 - 23:56
Держитесь, Армен Борисович! ... И всё в порядке у Армена Борисовича (я видел интервью с ним) с восприятием, не нужно гадости писать про "мозги, как у ребёнка". Все (дай Бог) старыми будем,... читать далее>>
№ 2
LaraBalak   26.10.2017 - 23:38
Бред! Как можно захватить государственный театр?! Вообще-то актеру пора отдыхать, особенно после 2-х инсультов. У человека уже мозги,как у ребёнка, вот им и крутят, как флюгером. читать далее>>
№ 1
Римма Марковна (Алма-Ата)   26.10.2017 - 22:40
Какой ужас! Ну конечно - на кону такие деньги. Пора уже полиции вмешаться в эту историю, кто удерживает Армена Борисовича и как на самом деле его здоровье. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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