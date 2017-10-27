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Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова

27 октября
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27 октября 2017
Согласно результатам экспертизы, причина смерти скончавшегося 15 октября Дмитрия Марьянова - остановка сердца из-за острой кровопотери. Тромбофлебит оказался лишь катализатором.
По мнению хирурга Федора Шпаченко, прокомментировавшего результаты медэкспертизы, это «не совсем классическая картина развития этого заболевания».

Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова

Шпаченко назвал очень странным тот факт, что в заключении отсутствует тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами). «Правда, очень странно, потому что тромбоз нижней полой вены в подавляющем большинстве вызывает тромбоэмболию легочной артерии. Что, в свою очередь, и приводит к не молниеносной, но достаточно быстрой смерти».
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