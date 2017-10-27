Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова

Согласно результатам экспертизы, причина смерти скончавшегося 15 октября Дмитрия Марьянова
- остановка сердца из-за острой кровопотери. Тромбофлебит оказался лишь катализатором.
По мнению хирурга Федора Шпаченко, прокомментировавшего результаты медэкспертизы, это «не совсем классическая картина развития этого заболевания».
Шпаченко назвал очень странным тот факт, что в заключении отсутствует тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами). «Правда, очень странно, потому что тромбоз нижней полой вены в подавляющем большинстве вызывает тромбоэмболию легочной артерии. Что, в свою очередь, и приводит к не молниеносной, но достаточно быстрой смерти».
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