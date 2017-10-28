Джигарханян подал на развод и переехал жить в театр

26 октября в СМИ появилась информация, что в театре Армена Джигарханяна начались обыски. Доверенное лицо жены Армена Джигарханяна Элина Мазур настаивает на том, что это «рейдерский захват армянской мафии», которая внезапно окружила народного артиста настойчивой опекой и делает все, чтобы Армен Борисович не виделся с женой.
Эту версию Мазур озвучила в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир»: якобы эти заботливые друзья актера имеют отношение к истории с деньгами, которые Армен Борисович десять лет назад одолжил под проценты своему то ли партнеру, то ли другу в Америке.
Также Элина упомянула, что через театр отмывали деньги «непростые люди» . Впрочем, никакой ясности в происходящее сейчас Мазур так и не внесла, предложив на выбор очень много страшных версий, вплоть до того, что на наших глазах «происходит ужасное - убийство Армена Джигарханяна в прямом эфире».
«Вся шумиха в прессе началась после того, как представитель жены заявила что здесь в театре происходит рейдерский захват - армянская группировка пришла в бухгалтерию театра и роется в документах. На самом деле, как выяснилось, это были друзья Армена Борисовича, которые искали его паспорт. Сегодня полиция пришла в театр и продолжила эти поиски в рамках уголовного дела о пропаже документа». - рассказал корреспондент.
Сам Джигарханян, еще совсем недавно охотно раздававший интервью направо и налево, в последние несколько дней сделался немногословным. Известно, что артист забрал из дома вещи, переехал жить в театр и подал на развод. От его имени с прессой общаются мужчины армянской национальности, представляющиеся «друзьями» Армена Борисовича.
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