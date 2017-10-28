ревью

Акробат, феминист, полиглот, капоэйрист и просто чудовище

Демон внутри: За что мы любим Венсана Касселя

Актёр возвращается на ABC для съёмок в новом сериале.

В сериале «Поза» также примут участие пять трансгендерных актёров.

Татьяна Маслани, Джеймс Ван Дер Бик, Кейт Мара и Эван Питерс сыграют в новой драме Райана Мёрфи

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