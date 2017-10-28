Демон внутри: За что мы любим Венсана Касселя

2 ноября в прокат выходит фильм «Дикарь» с Венсаном Касселем в роли художника Поля Гогена. Фильм рассказывает о жизни Гогена на Таити, где он вдохновлялся местным колоритом до тех пор, пока не умер в нищете и болезни. Кино-театр.ру решил присмотреться к Венсану, и помимо известного французского актера и бывшего мужа Моники Белуччи, увидел акробата, феминиста, полиглота и капоэйриста.
Специфическая внешность Касселя и его бешеная энергетика обеспечили его десятками ролей ультра-агрессивных и буйнопомешанных героев. И даже когда он играл принцев и королей, ему доставались одержимо-неудержимые персонажи («Красавица и чудовище», «Сказка сказок»). В многочисленных интервью актеру неоднократно задают один и тот же вопрос: есть ли в реальности что-то общее в его характере с закрепившимся за ним образом жестокого и конфликтного человека? Актер всегда уклончиво отвечает, что способен держать себя в руках, но как будто не спешит развеять эту иллюзию.
«Думаю, я осел в этом амплуа, потому что хорошо умею изображать злость. Могу выглядеть очень жестоким. У меня просто такое лицо. Мне даже доставляет удовольствие погружаться в безрассудство, когда я играю. Мне приходилось исполнять сцены насилия по отношению к женщинам, запихивать дуло пистолета в рот партнера. Но это вообще-то достаточно тяжело».
С агрессивной роли и началась его карьера в кино - Венсан Кассель ворвался в мировой кинематограф в 1995 году, сыграв еврея Винса в фильме Матьё Кассовица«Ненависть». В Каннах «Ненависти» аплодировали стоя, он ознаменовал собой новую веху французского кино. До этого момента местная киноиндустрия была настолько оторвана от реалий и языка улиц, что у дистрибьюторов даже возникла мысль прикрутить к фильму субтитры для французских же зрителей.
С Кассовицем Кассель познакомился в театральной школе, и их первое сотрудничество состоялось в 1993 году - Кассель снялся в мелодраме Кассовица «Метиска». Идея снять «Ненависть» возникла у Кассовица после прогремевшей во Франции истории о полицейском произволе. Когда Кассовиц предложил Касселю роль в фильме, Венсан засомневался и напомнил режиссеру, что он «вовсе не парень с окраин».
Учился в католическом пансионате и цирковой школе
Венсан вырос, как говорится, в «приличной семье» журналистки Сабин Литик и актера Жана-Поля Касселя, сменил три пансиона, среди которых было католическое учреждение, сделавшее из него убежденного атеиста.
«Я сбежал из трех школ-интернатов, прежде чем поступить в цирковую школу. Единственное, что я усвоил в этих пансионах - что я никогда не отправлю в подобное заведение своих детей. Меня туда отправили, когда моя мать ушла из семьи и переехала в Нью-Йорк, и у отца просто не было других вариантов».
В 17 лет Кассель поступил в цирковую школу, где четыре года растрачивал излишки энергии, занимаясь акробатикой. После чего решил, что он хочет стать актером.
Был свидетелем и участником зарождения парижской хип-хоп культуры
Когда родители Касселя развелись, он был во многом предоставлен самому себе и с большим энтузиазмом погрузился в зарождающуюся во Франции хип-хоп сцену. Его брат Матиас Крошон основал в 80-х рэп-группу Assassin, и Венсан проводил много времени с местной рэп-тусовкой, которая, по его мнению на тот момент носила очень стихийный местечковый характер и была «слишком белой».
. Снялся в 9 фильмах с Моникой Белуччи
Кассель 14 лет был женат на одной из самых красивых женщин на планете - Монике Белуччи. Впервые они познакомились на съемках фильма «Квартира» и в общей сложности появились вместе в 9 фильмах (не считая озвучки мультфильмов).
«У меня было не так уж много подружек в юности. Я был энергичным молодым человеком, прыгал от одной девушки к другой, но эти отношения никогда не длились более 3-4 месяцев. Моника была моей первой настоящей любовью».
«Мы встретились на съемках «Квартиры». Я на тот момент для себя решил, что не буду принадлежать к тому типу актеров, которые встречаются со своими партнершами. Я думал, что фильм будет катастрофой, и что режиссер нанял Монику, потому что она была моделью. Притяжение возникло не моментально - невероятно, я понимаю. Но да, я ее добивался. С тех пор мы работали вместе в 9 фильмах, но я не мог смотреть длинную сцену изнасилования Моники в «Необратимости»».
Умудряется сочетать в себе феминизм с пещерными взглядами на разницу между мужчинами и женщинами
«Все хорошие актеры - женского пола. И чем больше в них женского, тем лучше они играют. Спасение мужчины в его женском начале. У женщин сильнее развита чувствительность, чем у мужчин, что позволяет им быть гораздо глубже, на сцене они или вне ее. Они превосходят мужчин, однако с ними бывает тяжело. Но это то, что делает женщин чудесными. Они могут быть непредсказуемыми».
«Если большинство женщин ищет в этой жизни безопасности, то мужчины, как мне кажется, ищут приключений. Во французском языке есть такое выражение «не имея ничего, кроме х** и ножа» - ‘n’avoir que la bite et le couteau’. У мужчин есть возможность «изобретать» себя снова и снова».
«Что до женщин - биологические часы задают им другой ритм. Может быть, они более зрелые, и их подход к жизни более глубокий. Но мужчины - как бы это сказать - во многих отношениях стерильны. Мы не рожаем. И поэтому есть ощущение, что нам постоянно нужно двигаться дальше. И у нас есть такая биологическая возможность».
На данный момент 50-летний Кассель встречается с 20-летней моделью итальянского происхождения Тиной Кунаки.
Живет в Бразилии и говорит на четырех языках
После развода с Белуччи Кассель переехал в Рио-де-Жанейро. Впрочем, еще в браке с Белуччи актер перемещался между резиденциями в Бразилии, Италии и Франции. Но во Франции, на его взгляд «слишком жестко. Это очень агрессивное место, особенно Париж». За время своих перемещений по миру, работы в Голливуде и 14-летнего брака на итальянке Кассель, помимо родного французского, усвоил три языка - португальский, английский и итальянский.
Увлекается капоэйрой и боевыми искусствами
Любовь к Бразилии и акробатическое прошлое привели Касселя к увлечению боевым искусством капоэйра. Свои успехи в освоении капоэйры Кассель продемонстрировал в фильме «12 друзей Оушена».
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