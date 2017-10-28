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Александр Скарсгорд сделал прическу «озеро в лесу»

28 октября
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28 октября 2017
26 октября шведский актер Александр Скарсгорд появился на красной дорожке открытия выставки Volez Voquez Voyagez Louis Vuitton в Нью-Йорке с прической «озеро в лесу». Чем, конечно, слегка шокировал общественность, точнее ту ее часть, что неравнодушна к актеру.

Александр Скарсгорд сделал прическу «озеро в лесу»

Скорее всего, такое неестественное преображение (что это за щетина, мы вас спрашиваем, где блеск макушки, подобный блеску водной глади?) продиктовано новой ролью. Сейчас актер снимается в драме The Hummingbird Project про двоюродных братьев Винсента и Антона, которые пытаются смастерить какой-то кабель и заработать на его продаже миллионы. Одного из кузенов сыграет Скарсгорд, а второго - Джесси Айзенберг.

Но, с другой стороны, кто его знает, может, Александр просто уже начал праздновать Хэллоуин?
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Александр Скарсгорд сделал прическу «озеро в лесу» фотографии
Александр Скарсгорд сделал прическу «озеро в лесу» фотографии
Александр Скарсгорд сделал прическу «озеро в лесу» фотографии
Александр Скарсгорд сделал прическу «озеро в лесу» фотографии
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