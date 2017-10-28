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Меган Фокс рассказала, за что ее уволили из «Трансформеров»

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28 октября 2017
Меган Фокс в последнее время очень редко дает повод говорить о себе. И в основном эти поводы связаны не с ее карьерой в кино, а с тем, что она позволяет своему старшему сыну наряжаться в платья.

Меган Фокс рассказала, за что ее уволили из «Трансформеров»

А ведь лет 8 назад Меган была восходящей звездой Голливуда и сейчас должна была бы блистать на постерах блокбастеров не менее двух раз в год, как какая-нибудь Дженнифер Лоуренс.

Но случилась одна неприятная житейская история. В 2009 году актрису без лишних церемоний уволили из фильма «Трансформеры 3» после ее слов «он хочет быть Гитлером на съемочной площадке» о режиссере Майкле Бэе.
В 2011 году Бэй в интервью журналу GQ признался, что уволить Фокс его заставил продюсер картины Стивен Спилберг, которому не понравилось сравнение Бэя с Гитлером. Спилберг позже отрицал это заяление.

Меган Фокс рассказала, за что ее уволили из «Трансформеров»

Сейчас, немного повзрослев и преиспоkнившись мудрости, Фокс признает, что тогда ей просто не хватило ума уладить все должным образом, вместо того чтобы пытаться выставить себя в качестве какой-то мученицы.

«Это был совершенно точно самый неприятный момент в моей карьере», призналась Фокс в интервью журналу Cosmopolitain. «Но без этого эпизода я бы так быстро не усвоила урок. Все, что надо было сделать тогда - просто извиниться, но я отказалась. Я была настолько самоуверенной в 23 года, я себя возомнила Жанной Д’Арк».

Надеемся, что после этого интервью все продюсеры поймут, что с Фокс снова можно работать, и актриса продолжить радовать мужскую часть населения планеты своими новыми ролями.
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Меган Фокс рассказала, за что ее уволили из «Трансформеров» фотографии
Меган Фокс рассказала, за что ее уволили из «Трансформеров» фотографии
Меган Фокс рассказала, за что ее уволили из «Трансформеров» фотографии
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