Данила Козловский не призывает ходить на «Матильду»

Сыгравший небольшую роль в фильме «Матильда» Данила Козловский
манкировал, как и исполнители главных ролей, московскую премьеру фильма
. Но в качестве компенсации за свое отсутствие, актер обильно прокомментировал в своем Инстаграме победоносный выход фильма в прокат
.
Актер несколько раз повторяет, что он не хочет рекламировать фильм и убеждать людей сходить на него, но, увы, если этого не сходить, то тогда придется же руководствоваться мнением тех людей, которые не смотрели, но осуждают. Дилемма. Но это дело каждого - идти или не идти. Тут никто никого не уговаривает. Но только так вы сможете составить свое мнение. Но это вам, конечно, решать.
«МАТИЛЬДА» уже третий день в большом прокате. С моей точки зрения, недавняя премьера, это очень правильный ответ на ту невероятную глупость и абсурд, которые некоторые товарищи так старательно раздули вокруг этого безобидного фильма. Я не хочу в данной публикации рекламировать кино или призывать его смотреть. Хотя с моей точки зрения, там есть на что посмотреть. Колоссальная работа и труд тысячи людей. И уж поверьте, никто там не оскорбляет чувства верующих. Но тем не менее...Идти или не идти, это личное дело каждого. Но только посмотрев этот фильм, вы будете иметь СВОЁ собственное и никто не будет в праве призывать Вас повторять чужое. Тем более мнение людей, которые это кино не видели. Ещё раз скажу, я рад что фильм живет, вызывает огромный интерес (чему свидетельствуют отличные цифры в прокате) и таким образом внятно и красиво говорит «НЕТ» всему этому местечковому мракобесию и абсурду.
P.S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и еже с ними, ИДИТЕ МИМО. Этот пост не для Вас. И да, вы не «победили»
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