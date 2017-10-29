Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Данила Козловский не призывает ходить на «Матильду»

29 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
29 октября 2017
Сыгравший небольшую роль в фильме «Матильда» Данила Козловский манкировал, как и исполнители главных ролей, московскую премьеру фильма. Но в качестве компенсации за свое отсутствие, актер обильно прокомментировал в своем Инстаграме победоносный выход фильма в прокат.

Данила Козловский не призывает ходить на «Матильду»

Актер несколько раз повторяет, что он не хочет рекламировать фильм и убеждать людей сходить на него, но, увы, если этого не сходить, то тогда придется же руководствоваться мнением тех людей, которые не смотрели, но осуждают. Дилемма. Но это дело каждого - идти или не идти. Тут никто никого не уговаривает. Но только так вы сможете составить свое мнение. Но это вам, конечно, решать.

«МАТИЛЬДА» уже третий день в большом прокате. С моей точки зрения, недавняя премьера, это очень правильный ответ на ту невероятную глупость и абсурд, которые некоторые товарищи так старательно раздули вокруг этого безобидного фильма. Я не хочу в данной публикации рекламировать кино или призывать его смотреть. Хотя с моей точки зрения, там есть на что посмотреть. Колоссальная работа и труд тысячи людей. И уж поверьте, никто там не оскорбляет чувства верующих. Но тем не менее...Идти или не идти, это личное дело каждого. Но только посмотрев этот фильм, вы будете иметь СВОЁ собственное и никто не будет в праве призывать Вас повторять чужое. Тем более мнение людей, которые это кино не видели. Ещё раз скажу, я рад что фильм живет, вызывает огромный интерес (чему свидетельствуют отличные цифры в прокате) и таким образом внятно и красиво говорит «НЕТ» всему этому местечковому мракобесию и абсурду.
P.S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и еже с ними, ИДИТЕ МИМО. Этот пост не для Вас. И да, вы не «победили»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ларс Айдингер наконец посетил премьеру «Матильды»

Елена Лядова, Мария Кожевникова и Ирина Безрукова не побоялись гнева верующих

«Матильда»: Ну и что же тут криминального?
Поиск по меткам
интернетсоцсети
персоны
Данила Козловский
фильмы
Матильда

фотографии >>
Данила Козловский не призывает ходить на «Матильду» фотографии
Данила Козловский не призывает ходить на «Матильду» фотографии
Данила Козловский не призывает ходить на «Матильду» фотографии
Данила Козловский не призывает ходить на «Матильду» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
olanatol   29.10.2017 - 23:43
Блажен, заставший время славное во весь размах ума и плеч. Но есть эпохи, когда главное – себя от мерзости сберечь. И. Губерман. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Игорь Равицкий
29 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Равицкий.
Аарне-Мати Юкскюла
29 октября ушёл из жизни актёр Аарне-Мати Юкскюла
Жанна Владимирская
28 октября ушла из жизни актриса Жанна Владимирская.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Елена Драпеко
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Евгения Чиркова
Катерина Шпица
Ричард Дрейфус
Магдалена Завадская
Эдди Константен
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Эдвиж Фёйер
Бен Фостер
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Дикарь
биография
Франция, 2017
Последний вальс
биография, музыкальный фильм
Россия, 2017
Скрюченный домишко
детектив, криминальный фильм, мистика, экранизация
Великобритания, 2017
24 часа на жизнь
триллер
Китай, США, 2017
Джунгли
боевик, драма, приключения
Австралия, Колумбия, 2017
Козни
биография, драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2016
Не оставляй меня
мелодрама
Дания, 2017
Осколки
мелодрама
Россия, США, 2017
Подлец
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2016
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Убить за лайк
комедия, фильм ужасов
США, 2017
Фиксики: Большой секрет
детский фильм
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью