Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Ирина Розанова и Дакота Джонсон

19 сентября в Ялте завершился
еще один кинофестиваль Никиты Михалкова
2-й международный кинофестиваль «Евразийский мост». На церемонии закрытия помимо ведущих Вячеслава Манучарова
, Екатерины Волковой
и Ирины Медведевой
побывали Анна Банщикова
, Олеся Судзиловская
, Эвелина Блёданс
, ну и, конечно же, сам.
20 сентября, в Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Прощай, Кристофер Робин»
, в котором одну из главных ролей сыграла Марго Робби
. Старомодное кукольное платье плохо сочетается с эффектом мокрых волос. По правде говоря, с мокрыми волосами кроме купальников и банных халатов вообще мало что сочетается...
21 сентября в Москве состоялся показ коллекции осень-зима 2017 итальянского модного лейбла мужской одежды, обуви и парфюмерии Ermenegildo Zegna. На показе можно было увидеть Резо Гигинеишвили
, Алису Хазанову
, Полину Аскери
, Павла Табакова
и других поклонников предметов галантереи.
23 сентября в Санта-Монике состоялась церемония вручения наград Environmental Media Association Awards или EMA Awards, которая проводится в США уже в 27-й раз. Цель мероприятия - привлечь внимание медийных лиц к проблемам защиты окружающей среды и помочь им внять внутреннему голосу благотворительности. В этом году на церемонии присутствовали Никки Рид
и Йен Сомерхолдер
, дети Уилла Смита Джейден
и Уиллоу
, Натали Портман
и другие.
24 сентября в рамках Недели моды в Милане состоялась первая премия Green Carpet Fashion Awards, посвященная «сознательной моде» (что бы это не значило). На церемонии появились Дакота Джонсон
, Зои Салдана
, бессмертная Наоми Кэмпбелл и различные модели и светские львицы, оказавшиеся неподалеку.
26 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Бориса Хлебникова «Аритмия»
- триумфатора 28-ого кинофестиваля «Кинотавр». Почтить показ своим присутствием, помимо исполнивших в фильме главные роли Александра Яценко
и Ирины Горбачевой
, пришли Аглая Тарасова
, Алика Смехова
, Ирина Розанова
, Владимир Яглыч
и другие.
28 сентября в московском музее современного искусства «Гараж» состоялось открытие выставки японского художника Такаси Мураками. Среди гостей этого мероприятия присутствовали заморские гости: актриса Дакота Джонсон
и журналист Дерек Блайсберг.
С 26 сентября по 3 октября в Париже прошла очередная Неделя моды. Больше всего звездных гостей собрал показ первой коллекции Клэр Уэйт Келлер для дома Givenchy. В первых рядах на показе сидели Педро Альмодовар
, Руни Мара
, Кейт Бланшетт
, Джулианна Мур
, Лили Коллинз
, Наталья Водянова
и Изабель Аджани
.
Аджани в последнее время взяла за правило выходить в свет в париках и огромных очках.
Еще в рамках Недели моды в Париже прошел ряд вечеринок. Например, 1 октября журнал Vogue созвал именитых гостей на открытие выставки культового модного фотографа Ирвина Пенна, сотрудничавшего с изданием. Среди посетителей выставки были Кайли Миноуг
, Дита фон Тиз, Робин Райт
, Эмили Ратажковски и Наталья Водянова
.
И в этот же день в Париже состоялось шоу L'Oréal Paris, в котором приняли участие не только посланницы бренда, но и актрисы Хелен Миррен
и Джейн Фонда
.
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