Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Ирина Розанова и Дакота Джонсон

3 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
3 октября 2017
19 сентября в Ялте завершился еще один кинофестиваль Никиты Михалкова 2-й международный кинофестиваль «Евразийский мост». На церемонии закрытия помимо ведущих Вячеслава Манучарова, Екатерины Волковой и Ирины Медведевой побывали Анна Банщикова, Олеся Судзиловская, Эвелина Блёданс, ну и, конечно же, сам.

Екатерина Волкова, Вячеслав Манучаров и Ирина Медведева

Олеся Судзиловская

Эвелина Бледанс

Никита Михалков

20 сентября, в Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Прощай, Кристофер Робин», в котором одну из главных ролей сыграла Марго Робби. Старомодное кукольное платье плохо сочетается с эффектом мокрых волос. По правде говоря, с мокрыми волосами кроме купальников и банных халатов вообще мало что сочетается...

Марго Робби

Марго Робби

21 сентября в Москве состоялся показ коллекции осень-зима 2017 итальянского модного лейбла мужской одежды, обуви и парфюмерии Ermenegildo Zegna. На показе можно было увидеть Резо Гигинеишвили, Алису Хазанову, Полину Аскери, Павла Табакова и других поклонников предметов галантереи.

Алиса Хазанова

Полина Аскери

Павел Табаков

23 сентября в Санта-Монике состоялась церемония вручения наград Environmental Media Association Awards или EMA Awards, которая проводится в США уже в 27-й раз. Цель мероприятия - привлечь внимание медийных лиц к проблемам защиты окружающей среды и помочь им внять внутреннему голосу благотворительности. В этом году на церемонии присутствовали Никки Рид и Йен Сомерхолдер, дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу, Натали Портман и другие.

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Уиллоу и Джейден Смит

Натали Портман

24 сентября в рамках Недели моды в Милане состоялась первая премия Green Carpet Fashion Awards, посвященная «сознательной моде» (что бы это не значило). На церемонии появились Дакота Джонсон, Зои Салдана, бессмертная Наоми Кэмпбелл и различные модели и светские львицы, оказавшиеся неподалеку.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Наоми Кэмпбелл

Зои Салдана

26 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Бориса Хлебникова «Аритмия» - триумфатора 28-ого кинофестиваля «Кинотавр». Почтить показ своим присутствием, помимо исполнивших в фильме главные роли Александра Яценко и Ирины Горбачевой, пришли Аглая Тарасова, Алика Смехова, Ирина Розанова, Владимир Яглыч и другие.

Александр Яценко и Ирина Горбачева

Алика Смехова

Аглая Тарасова

Анна Чурина

Ирина Розанова

Ирина Розанова

Владимир Яглыч

Ирина Горбачева

28 сентября в московском музее современного искусства «Гараж» состоялось открытие выставки японского художника Такаси Мураками. Среди гостей этого мероприятия присутствовали заморские гости: актриса Дакота Джонсон и журналист Дерек Блайсберг.

Дерек Бласберг и Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Ирина Розанова и Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Ирина Розанова и Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Ирина Розанова и Дакота Джонсон

Илья Стюарт

С 26 сентября по 3 октября в Париже прошла очередная Неделя моды. Больше всего звездных гостей собрал показ первой коллекции Клэр Уэйт Келлер для дома Givenchy. В первых рядах на показе сидели Педро Альмодовар, Руни Мара, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Лили Коллинз, Наталья Водянова и Изабель Аджани.

Руни Мара

Наталья Водянова

Наталья Водянова

Лили Коллинз

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Аджани в последнее время взяла за правило выходить в свет в париках и огромных очках.

Лили Коллинз и Изабель Аджани

Изабель Аджани

Изабель Аджани

Еще в рамках Недели моды в Париже прошел ряд вечеринок. Например, 1 октября журнал Vogue созвал именитых гостей на открытие выставки культового модного фотографа Ирвина Пенна, сотрудничавшего с изданием. Среди посетителей выставки были Кайли Миноуг, Дита фон Тиз, Робин Райт, Эмили Ратажковски и Наталья Водянова.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Эмили Ратажковски

Робин Райт

Робин Райт

Дита фот Тиз

Дита фон Тиз

И в этот же день в Париже состоялось шоу L'Oréal Paris, в котором приняли участие не только посланницы бренда, но и актрисы Хелен Миррен и Джейн Фонда.

Ирина Шейк

Хелен Миррен

Джейн Фонда
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ирина Горбачева рассказала о смерти матери
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Изабель АджаниПедро АльмодоварПолина АскериСабина АхмедоваАнна БанщиковаХавьер БардемАнна БарышеваИлья БачуринИрина БезруковаКейт БланшеттЭвелина БлёдансНаталья ВодяноваЕкатерина Волкова (II)Екатерина ВолковаМэттью ВонРезо ГигинеишвилиИрина ГорбачёваДакота ДжонсонДженна ДьюанЛили КоллинзГригорий КонстантинопольскийМарион КотийярАнна Котова-ДерябинаПенелопа КрусВячеслав МанучаровРуни МараИрина МедведеваКайли МиноугХелен МирренНикита МихалковДжулианна МурЕлена ПановаНатали ПортманРобин РайтНикки РидМарго РоббиИрина РозановаЗои СалданаСергей СельяновДжаден СмитЙен СомерхалдерОлеся СудзиловскаяПавел ТабаковАглая ТарасоваЧеннинг ТатумСтэйси ФергюсонКолин ФёртДжейн ФондаАлиса ХазановаБорис ХлебниковАнна ЧуринаКлаудия ШифферТэрон ЭджертонВладимир ЯглычАлександр Яценко
фильмы
АритмияПрощай, Кристофер Робин

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Ирина Розанова и Дакота Джонсон фотографии
Пенелопа Крус
Ферги
Джулианна Мур
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября в Красноярске ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.
Андрей Меньшиков
30 сентября ушёл из жизни сценарист Андрей Меньшиков.
Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Журавлёва.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.

День рождения >>

Николай Волков (младший)
Юлия Деллос
Армен Джигарханян
Илья Древнов
Ярослав Иванов
Кристина Казинская
Елена Коренева
Валентина Рубцова
Евгений Сиротин
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Анхела Молина
Клайв Оуэн
Шон Уильям Скотт
Шэннин Соссамон
Лена Хэди
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью