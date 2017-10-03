Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Между событиями оригинального фильма и сиквела проходит 30 лет. В преддверии премьеры Вильнев обратился к людям, которых он «уважает» с просьбой снять три короткометражки, рассказывающие о том, что случилось в период с 2019 по 2049. В приквелах появляются Джаред Лето, Дэйв Батиста (прямолинейный мужик из «Стражей галактики») и Робин Райт.
Первые два приквела (они уже доступны на русском языке) снял сын Ридли Скотта Люк. Третий приквел - анимационный - Вильнев доверил режиссеру Синъитиро Ватанабэ.
Гослинг одержимый
Райан Гослинг в ходе промо-паломничества по представителям СМИ, появился в вечернем шоу Saturday Night Live. Для SNL Райан сыграл в пародийном скетче «Papyrus». По сюжету герой Райана страдает эстетической манией - ему не дает покоя тот факт, что графический дизайнер, восемь лет назад работавший над титрами к фильму «Аватар», без зазрения совести использовал для заставки один из стандартных бесплатных шрифтов, а именно Papyrus. Мучимый бессонницей, герой Гослинга приходит к психотерапевту, на сеансе которого выясняется, что Кэмерон собрался снять «Аватар 2». А шрифт и ныне там.
Харрисон Форд случайно ударил Райана Гослинга в лицо
Во время съемок сцены драки Харрисон Форд не рассчитал силы и случайно ударил Гослинга по лицу со всей дури. Фотография запечатленного после удара мгновения появилась в сети в конце сентября. На лицах обоих актеров можно увидеть все соответствующие моменту эмоции: удивление, испуг, предчувствие тысячи извинений. Увы, сцены удара в фильме мы не увидим.
На шоу Джимми Фэллона Форд оправдался: «Всего-то разок, в одной сцене, подумаешь…Знаете, я нанес ему 80 ударов, 79 из них - мимо».
Гослинг рассказал об этом происшествии еще в декабре прошлого года в интервью журналу GQ. По словам актера, Форд пришел извиняться к нему в гримерку с бутылкой виски, налил Райану виски в стакан, и ушел, унеся бутылку с собой.
А потом долго делал вид, что забыл, как его зовут
На шоу Грэма Нортора Форд, рассказывая о съемках фильма, затроллил Гослинга, изобразив провалы в памяти в тех местах, где он должен был произнести его имя.
Форд: Они наконец-то прислали мне сценарий, я прочитал его, подумал, что он классный. И пока я читал его, я читал о персонаже, которого играл …Райан…Райан же?
Гослинг: да, Райан.
Форд: И с огромным энтузиазмом я позвонил продюсерам со словами «Это великолепно, жду не дождусь, когда начнем, бла бла бла, и почему бы нам не пригласить…
Гослинг: Райана.
Форд: Да, Райана Газлинга на эту роль?
Гослинг: Ты сказал «Газлинг»?
Форд: Ну да, Газлинг. Я говорю, хорошая роль для Райана Газлинга. И они мне говорят: «Мы с ним ведем переговоры уже несколько месяцев». Минуточку, то есть со мной они общались только несколько недель.
Модный трибьют
Бельгийский модельер Раф Симонс вдохновился стилистикой «Бегущего по лезвию», воссоздав атмосферу фильма на показе своей весенне-летней коллекции 2018 года на Нью-Йоркской Неделе моды. По словам самого Симонса, его коллекция посвящена объединению западной и азиатской культур, но дизайнер также упомянул о влиянии фильмов. Уточнять названия «фильмов» Симмонс не стал, но тут и так все, в общем-то, понятно.
Пальто Гослинга
Кстати, интернет-пользователи уже успели вовсю поиздеваться над пальто Гослинга в «Бегущем по лезвию 2049». В мае были опубликованы официальные постеры к фильму. Постер с Гослингом привлек внимание публики тем, что лица актера практически не видно за высоким воротником его пальто. Заседатели Твиттера тут же ударились в моделирование и усовершенствовали пальто.
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