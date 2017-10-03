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Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

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3 октября 2017
Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

5 октября в российский прокат выходит долгожданный сиквел «Бегущего по лезвию», фанаты которого в волнении и ужасе затаили дыхание. Режиссер сиквела Дени Вильнев уже рассказал Кино-Театру.ру о том, какой непомерный груз ответственности лег на его плечи. Поэтому нам остается только упомянуть о нескольких любопытных деталях, напрямую или косвенно касающихся фильма и актеров, исполнивших в нем главные роли.

Приквелы

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Между событиями оригинального фильма и сиквела проходит 30 лет. В преддверии премьеры Вильнев обратился к людям, которых он «уважает» с просьбой снять три короткометражки, рассказывающие о том, что случилось в период с 2019 по 2049. В приквелах появляются Джаред Лето, Дэйв Батиста (прямолинейный мужик из «Стражей галактики») и Робин Райт.
Первые два приквела (они уже доступны на русском языке) снял сын Ридли Скотта Люк. Третий приквел - анимационный - Вильнев доверил режиссеру Синъитиро Ватанабэ.







Гослинг одержимый

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Райан Гослинг в ходе промо-паломничества по представителям СМИ, появился в вечернем шоу Saturday Night Live. Для SNL Райан сыграл в пародийном скетче «Papyrus». По сюжету герой Райана страдает эстетической манией - ему не дает покоя тот факт, что графический дизайнер, восемь лет назад работавший над титрами к фильму «Аватар», без зазрения совести использовал для заставки один из стандартных бесплатных шрифтов, а именно Papyrus. Мучимый бессонницей, герой Гослинга приходит к психотерапевту, на сеансе которого выясняется, что Кэмерон собрался снять «Аватар 2». А шрифт и ныне там.



Харрисон Форд случайно ударил Райана Гослинга в лицо

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Во время съемок сцены драки Харрисон Форд не рассчитал силы и случайно ударил Гослинга по лицу со всей дури. Фотография запечатленного после удара мгновения появилась в сети в конце сентября. На лицах обоих актеров можно увидеть все соответствующие моменту эмоции: удивление, испуг, предчувствие тысячи извинений. Увы, сцены удара в фильме мы не увидим.

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

На шоу Джимми Фэллона Форд оправдался: «Всего-то разок, в одной сцене, подумаешь…Знаете, я нанес ему 80 ударов, 79 из них - мимо».
Гослинг рассказал об этом происшествии еще в декабре прошлого года в интервью журналу GQ. По словам актера, Форд пришел извиняться к нему в гримерку с бутылкой виски, налил Райану виски в стакан, и ушел, унеся бутылку с собой.



А потом долго делал вид, что забыл, как его зовут

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

На шоу Грэма Нортора Форд, рассказывая о съемках фильма, затроллил Гослинга, изобразив провалы в памяти в тех местах, где он должен был произнести его имя.

Форд: Они наконец-то прислали мне сценарий, я прочитал его, подумал, что он классный. И пока я читал его, я читал о персонаже, которого играл …Райан…Райан же?
Гослинг: да, Райан.
Форд: И с огромным энтузиазмом я позвонил продюсерам со словами «Это великолепно, жду не дождусь, когда начнем, бла бла бла, и почему бы нам не пригласить…
Гослинг: Райана.
Форд: Да, Райана Газлинга на эту роль?
Гослинг: Ты сказал «Газлинг»?
Форд: Ну да, Газлинг. Я говорю, хорошая роль для Райана Газлинга. И они мне говорят: «Мы с ним ведем переговоры уже несколько месяцев». Минуточку, то есть со мной они общались только несколько недель.



Модный трибьют

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Бельгийский модельер Раф Симонс вдохновился стилистикой «Бегущего по лезвию», воссоздав атмосферу фильма на показе своей весенне-летней коллекции 2018 года на Нью-Йоркской Неделе моды. По словам самого Симонса, его коллекция посвящена объединению западной и азиатской культур, но дизайнер также упомянул о влиянии фильмов. Уточнять названия «фильмов» Симмонс не стал, но тут и так все, в общем-то, понятно.

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Пальто Гослинга

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»

Кстати, интернет-пользователи уже успели вовсю поиздеваться над пальто Гослинга в «Бегущем по лезвию 2049». В мае были опубликованы официальные постеры к фильму. Постер с Гослингом привлек внимание публики тем, что лица актера практически не видно за высоким воротником его пальто. Заседатели Твиттера тут же ударились в моделирование и усовершенствовали пальто.

Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049»
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Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049» фотографии
Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049» фотографии
Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049» фотографии
Как Форд врезал Гослингу, или что еще мы знаем о «Бегущем по лезвию 2049» фотографии
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