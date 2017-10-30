Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку

Скандал вокруг Харви Вайнштейна
многих вдохновил на признания в том, что они стали жертвами домогательств или сексуального насилия. Исполнитель роли Геракла в одноименном сериале Кевин Сорбо
пожаловался на покойного Джанни Версаче. А актер Энтони Рэпп
рассказал, как на него навалился пьяный Кевин Спейси
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Дело было в 1980-х. Спейси закатил шумную вечеринку в своей манхэттенской квартире, и среди гостей оказался Рэпп. Когда Рэпп «устал» веселиться и прилег в одной из комнат, чтобы посмотреть спокойно телек, к нему завалился пьяный Спейси и прилег на него сверху. По словам Рэппа, Спейси пытался «вступить с ним в сексуальный контакт». Но Рэппу удалось выбраться из жарких объятий звезды «Карточного домика»
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Кевин Спейси ничего не стал отрицать
. Честно признавшись, что совершенно не помнит этой истории, поскольку был сильно пьян, Спейси допустил, что такое развитие событий могло быть возможным, и извинился перед Рэппом. И не отходя далеко от кассы, заодно поставил всех интересующихся в известность, заявив, что он в последнее время предпочитает компанию мужчин.
«Я бесконечно уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером, и я в неописуемом ужасе от этой истории. Я честно совершенно не помню этой встречи, это, наверное, было более 30 лет назад. Но если я себя вел так, как он описывает, я обязан ему искренние извинения за неуместное поведение в состоянии сильного алкогольного опьянения. И я прошу прощения за те чувства, которые он, по его описанию, испытал тогда и пронес сквозь годы.
Эта история сподвигла меня на то, чтобы рассказать о других аспектах моей жизни. Я знаю, что обо мне ходят слухи, и некоторые из них подогреваются тем фактом, что я держу в секрете свою личную жизнь. Близкие мне люди знают, что у меня были отношения и с мужчинами и с женщинами, и сейчас мой выбор остановился на жизни с мужчинами»
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Но Спейси забыл объясниться за тягу к малолетним, ведь 46-летнему Рэппу более 30 лет назад было не то чтобы очень уж много лет.
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