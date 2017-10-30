Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку

30 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
30 октября 2017
Скандал вокруг Харви Вайнштейна многих вдохновил на признания в том, что они стали жертвами домогательств или сексуального насилия. Исполнитель роли Геракла в одноименном сериале Кевин Сорбо пожаловался на покойного Джанни Версаче. А актер Энтони Рэпп рассказал, как на него навалился пьяный Кевин Спейси.

Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку

Дело было в 1980-х. Спейси закатил шумную вечеринку в своей манхэттенской квартире, и среди гостей оказался Рэпп. Когда Рэпп «устал» веселиться и прилег в одной из комнат, чтобы посмотреть спокойно телек, к нему завалился пьяный Спейси и прилег на него сверху. По словам Рэппа, Спейси пытался «вступить с ним в сексуальный контакт». Но Рэппу удалось выбраться из жарких объятий звезды «Карточного домика».

Кевин Спейси ничего не стал отрицать. Честно признавшись, что совершенно не помнит этой истории, поскольку был сильно пьян, Спейси допустил, что такое развитие событий могло быть возможным, и извинился перед Рэппом. И не отходя далеко от кассы, заодно поставил всех интересующихся в известность, заявив, что он в последнее время предпочитает компанию мужчин.

Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку

«Я бесконечно уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером, и я в неописуемом ужасе от этой истории. Я честно совершенно не помню этой встречи, это, наверное, было более 30 лет назад. Но если я себя вел так, как он описывает, я обязан ему искренние извинения за неуместное поведение в состоянии сильного алкогольного опьянения. И я прошу прощения за те чувства, которые он, по его описанию, испытал тогда и пронес сквозь годы.
Эта история сподвигла меня на то, чтобы рассказать о других аспектах моей жизни. Я знаю, что обо мне ходят слухи, и некоторые из них подогреваются тем фактом, что я держу в секрете свою личную жизнь. Близкие мне люди знают, что у меня были отношения и с мужчинами и с женщинами, и сейчас мой выбор остановился на жизни с мужчинами».

Но Спейси забыл объясниться за тягу к малолетним, ведь 46-летнему Рэппу более 30 лет назад было не то чтобы очень уж много лет.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Лина Хиди тоже стала жертвой Вайнштейна

Бьорк обвинила Ларса фон Триера в домогательствах

Эван Рейчел Вуд объяснила, почему до сих пор не назвала имена своих насильников
Поиск по меткам
интернетнасилиесоцсети
персоны
Харви ВайнштейнКевин СорбоКевин Спейси
фильмы
Карточный домик

фотографии >>
Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку фотографии
Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку фотографии
Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку фотографии
Кевин Спейси признался что он гей в ответ на обвинения в домогательствах к подростку фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Игорь Равицкий
29 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Равицкий.
Аарне-Мати Юкскюла
29 октября ушёл из жизни актёр Аарне-Мати Юкскюла
Жанна Владимирская
28 октября ушла из жизни актриса Жанна Владимирская.

День рождения >>

Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Марина Сахарова
Анатолий Смиранин (III)
Егор Тимцуник
Иван Янковский
Забу Брейтман
Йоханна фон Кочиан
Ниа Лонг
Кевин Поллак
Рудольф Форстер
Руперт Френд
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Дикарь
биография
Франция, 2017
Последний вальс
биография, музыкальный фильм
Россия, 2017
Скрюченный домишко
детектив, криминальный фильм, мистика, экранизация
Великобритания, 2017
24 часа на жизнь
триллер
Китай, США, 2017
Джунгли
боевик, драма, приключения
Австралия, Колумбия, 2017
Козни
биография, драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2016
Не оставляй меня
мелодрама
Дания, 2017
Осколки
мелодрама
Россия, США, 2017
Подлец
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2016
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Убить за лайк
комедия, фильм ужасов
США, 2017
Фиксики: Большой секрет
детский фильм
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью