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Елена Летучая станет ведущей новой передачи на Первом канале

30 октября
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30 октября 2017
Елена Летучая сообщила на своей страничке в Инстаграм радостную новость - она станет ведущей новой программы на Первом.

Елена Летучая станет ведущей новой передачи на Первом канале

«Рада сообщить, теперь на Первом. Я пришла в журналистику с четким осознанием того, что хочу делать посредством своей профессии — помогать людям! И я счастлива, что теперь я смогу это делать с бОльшей силой! Смотрите скоро на Первом мою новую авторскую программу».

«Специальность» свою Елена не поменяла - она продолжит ревизию. Но теперь в ее поле зрения попадут такие учреждения как школы, детские сады, больницы и поликлиники. Трепещите, директора и главврачи.

Предложение поработать на Первом Елена получила после своего репортажа из Воронежской больницы, куда она отправилась по просьбам студентов сразу после лекции в местном университете. Вместе с волонтерами она обнаружила массу нарушений: тараканов, потеки на стенах, грязные матрасы, отсутствие душа. Видео, снятое журналисткой, вызвало резонанс и привело к тому, что проснувшаяся прокуратура начала проверку.



Но не обошлось без проблем.
Директор канала «Пятница» Николай Картозия заявил о том, что у бывшей ведущей передачи «Ревизорро» заключен с каналом агентский контракт до 2019 года.
Согласно этому документу, Летучая «не может вести переговоры с другим работодателем». «В противном случае мы имеем право на 50% ее заработка», — заметил Картозия.
Летучая ответила очередным постом в Инстаграме, заявив, что для нее эта новость является неприятной и удивительной, ведь вот уже год как она не является ведущей программы «Ревизорро», а других предложений от канала «Пятница» к ней в течение этого года не поступало. Сейчас юристы Елены разбираются с этой неприятностью.
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Елена Летучая станет ведущей новой передачи на Первом канале фотографии
Елена Летучая станет ведущей новой передачи на Первом канале фотографии
Елена Летучая станет ведущей новой передачи на Первом канале фотографии
Елена Летучая станет ведущей новой передачи на Первом канале фотографии
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