Елена Летучая станет ведущей новой передачи на Первом канале

«Рада сообщить, теперь на Первом. Я пришла в журналистику с четким осознанием того, что хочу делать посредством своей профессии — помогать людям! И я счастлива, что теперь я смогу это делать с бОльшей силой! Смотрите скоро на Первом мою новую авторскую программу».
«Специальность» свою Елена не поменяла - она продолжит ревизию. Но теперь в ее поле зрения попадут такие учреждения как школы, детские сады, больницы и поликлиники. Трепещите, директора и главврачи.
Предложение поработать на Первом Елена получила после своего репортажа из Воронежской больницы, куда она отправилась по просьбам студентов сразу после лекции в местном университете. Вместе с волонтерами она обнаружила массу нарушений: тараканов, потеки на стенах, грязные матрасы, отсутствие душа. Видео, снятое журналисткой, вызвало резонанс и привело к тому, что проснувшаяся прокуратура начала проверку.
Но не обошлось без проблем.
Директор канала «Пятница» Николай Картозия заявил о том, что у бывшей ведущей передачи «Ревизорро» заключен с каналом агентский контракт до 2019 года.
Согласно этому документу, Летучая «не может вести переговоры с другим работодателем». «В противном случае мы имеем право на 50% ее заработка», — заметил Картозия.
Летучая ответила очередным постом в Инстаграме, заявив, что для нее эта новость является неприятной и удивительной, ведь вот уже год как она не является ведущей программы «Ревизорро», а других предложений от канала «Пятница» к ней в течение этого года не поступало. Сейчас юристы Елены разбираются с этой неприятностью.
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