Голливуд объявил Кевину Спейси бойкот

ревью

Интервью Алексей Учитель: «В любовной истории «Матильды» заложена судьба страны» Режиссер – о своем фильме, получившем статус самого скандального релиза года, влиянии РПЦ на политику государства и роли Данилы Козловского.

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Ролики фильмов «Дикие предки» Мультфильм о нелегкой жизни людей в каменном веке от создателей "Барашка Шона", "Уоллеса и Громмита" и "Побега из курятника".

Новости кино Андрей Кончаловский заинтересовался неунывающими людьми Режиссёр ищет соавторов для своего документального альманаха «Человек неунывающий».

Обзор сериалов «Очень странные дела 2»: А моей ностальгией накормили толпу Почему второй сезон популярного сериала не удался