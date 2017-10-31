Голливуд объявил Кевину Спейси бойкот

Вчера весь киномир потрясла новость о том, что Кевин Спейси
- гей. Точнее то, что он решил заявить об этом в ответ на обвинения в домогательствах к несовершеннолетнему.
ЛГБТ-сообщество тут же взъелось на актера за то, что он прикрывается камин-аутом, смешивая педофилию с гомосексуализмом в сознании обывателей. Коллеги актера отреагировали на его заявление обвинениями в том, что он изобрел «неподходящий повод для камин-аута», так и не оправдавшись за попытки вступить в сексуальный контакт с 14-летним подростком.
Как и в случае с Харви Вайнштейном
, крах Спейси приблизился стремительно. Еще вчера компания Netflix приняла решение закрыть
сериал «Карточный домик»
, в котором Спейси играет главную роль. Следующий сезон «Карточного домика» будет последним. А сегодня стало известно, что организаторы Emmy заявили, что отзывают премию, которую Спейси должен был получить 20 ноября.
Старший брат Кевина Спейси Рэндалл Фаулер решил разжалобить публику, рассказав о тяжелом детстве. Рэндалл заявил, что их с Кевином отец был нацистом и педофилом и постоянно насиловал старшего сына.
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