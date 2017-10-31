Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн

Актриса Роуз МакГоуэн
в последнее время не унимается в своем Твиттере, разжигая в людях и без того пламенеющую ненависть к Харви Вайнштейну
и всем, кто когда-либо кого-либо домогался. И не так уж важно, что в далеком 1996 Роуз согласилась на мирное соглашение с Харви и взяла 100 000 долларов. Главное, что она нашла в себе отвагу отказаться от предложенного миллиона долларов, не подписав соглашение, согласно которому она не имела права разглашать информацию о домогательствах. Взяла меньше на более гибких условиях.
Сегодня Роуз с остервенением салемского пуританина готова отправить на костер и Харви Вайнштейна и Кевина Спейси
, которого тоже обвинили в сексуальных домогательствах
.
Но звездный час актрисы омрачило одно неприятное обстоятельство. Суд штата Вирджиния выписал ордер на арест актрисы за хранение наркотических веществ. Следы наркотиков были обнаружены в багаже актрисы в аэропорту Вашингтона 20 января 2017 года.
«Анализ ее личных вещей, которые она оставила после прилета 20 января, дал положительный результат на наличие наркотиков»
, — заявил представитель полиции аэропорта.
Полиция пыталась связаться с актрисой, чтобы она предстала перед окружным судом штата Вирджиния, но тщетно.
Роуз по-своему интерпретировала новости о выписанном ордере.
«Они пытаются заставить меня замолчать? В Вирджинии был выдан ордер на мой арест. Какой бред»
, — написала Макгоуэн в своем Твиттере.
обсуждение >>