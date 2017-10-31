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Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн

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31 октября 2017
Актриса Роуз МакГоуэн в последнее время не унимается в своем Твиттере, разжигая в людях и без того пламенеющую ненависть к Харви Вайнштейну и всем, кто когда-либо кого-либо домогался. И не так уж важно, что в далеком 1996 Роуз согласилась на мирное соглашение с Харви и взяла 100 000 долларов. Главное, что она нашла в себе отвагу отказаться от предложенного миллиона долларов, не подписав соглашение, согласно которому она не имела права разглашать информацию о домогательствах. Взяла меньше на более гибких условиях.

Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн

Сегодня Роуз с остервенением салемского пуританина готова отправить на костер и Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, которого тоже обвинили в сексуальных домогательствах.

Но звездный час актрисы омрачило одно неприятное обстоятельство. Суд штата Вирджиния выписал ордер на арест актрисы за хранение наркотических веществ. Следы наркотиков были обнаружены в багаже актрисы в аэропорту Вашингтона 20 января 2017 года.

«Анализ ее личных вещей, которые она оставила после прилета 20 января, дал положительный результат на наличие наркотиков», — заявил представитель полиции аэропорта.

Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн

Полиция пыталась связаться с актрисой, чтобы она предстала перед окружным судом штата Вирджиния, но тщетно.

Роуз по-своему интерпретировала новости о выписанном ордере.

«Они пытаются заставить меня замолчать? В Вирджинии был выдан ордер на мой арест. Какой бред», — написала Макгоуэн в своем Твиттере.
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Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн фотографии
Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн фотографии
Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн фотографии
Суд выдал ордер на арест Роуз МакГоуэн фотографии
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