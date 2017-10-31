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Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены

31 октября
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31 октября 2017
Скандал в семье Армена Джигарханяна, который актер сам вынес на суд общественности, не утихает. После того, как артиста выписали из больницы и он прожил несколько дней в Московском драматическом театре, друзья сняли ему квартиру в районе метро Университет.

Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены

В минувшее воскресение супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская вместе с матерью покинула Россию, забрав с собой ключи от нескольких квартир.
В понедельник Армен Джигарханян вместе со своим другом Артуром Согомоняном пытались взломать дверь квартиры на Молодогвардейской улице, где артист жил ранее со своей женой. Видимо, в отсутствие жены Армен Борисович хотел забрать свои вещи. Но прибывший по вызову наряд полиции схватил актера и воспрепятствовал взлому.
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Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены фотографии
Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены фотографии
Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены фотографии
Полиция помешала Армену Джигарханяну взломать дверь в квартиру жены фотографии
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