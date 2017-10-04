Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях

4 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
4 октября 2017
Паулина Андреева стала гостьей недавнего выпуска программы братьев Верников «2 Верник 2», где актриса поведала о своем детстве, Федоре Бондарчуке и планах на будущее.

Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях

«У меня был сложный период, я была дерзкая, своенравная», - вспомнила Паулина свое отрочество - «Что удивительно, никто не может этого представить».

Прежде, чем стать актрисой, Паулина отучилась два года на факультете журналистики в Санкт-Петербурге.

«Поступить туда мне посоветовали учителя — по русскому языку и литературе я всегда была номер один, у меня были лучшие сочинения».

Паулина, кстати, пишет стихи, но никому их не показывает, даже Федору Бондарчуку.

«Это уходит в стол, это такое мое очень личное».

Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях

На вопрос ведущих «чего ты хочешь от жизни», Паулина заговорила о счастье и детях.

«Я хочу, чтобы моя жизнь не была бессмысленной. Хочу, чтобы у меня была любимая семья и дети. Профессия идет следом. Я поняла это тогда, когда уехала из Санкт-Петербурга и оказалась одна в Москве. Только тогда я поняла, насколько важна связь с семьей». По словам актрисы, почти все, о чем она мечтала - сбылось. И даже то, о чем она не мечтала.

«То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. Не могу ответить на этот вопрос по-другому, потому что это правда, хотя я и не люблю об этом говорить. А что не случилось… Прочерк, нет такого. И правильно, что чего-то не случилось».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вышел первый трейлер российского сериала «Лучше, чем люди»

«Мифы» раскроют все тайны российских звёзд
персоны
Паулина АндрееваФёдор Бондарчук

фотографии >>
Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях фотографии
Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях фотографии
Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях фотографии
Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября в Красноярске ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.
Андрей Меньшиков
30 сентября ушёл из жизни сценарист Андрей Меньшиков.
Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Журавлёва.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.

День рождения >>

Лариса Белогурова
Мария Болтнева
Аристарх Венес
Кирилл Захаров
Нана Кикнадзе
Юрий Оленников
Дарья Фекленко
Ольга Филимонова
Александра Хохлова
Марлен Хуциев
Арманд Ассанте
Кристоф Вальц
Георги Георгиев-Гец
Веслав Голас
Сьюзен Сарандон
Алисия Сильверстоун
Лив Шрайбер
все родившиеся 4 октября >>

Афиша кино >>

Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью