Паулина Андреева призналась, что мечтает о семье и детях

Паулина Андреева
стала гостьей недавнего выпуска программы братьев Верников «2 Верник 2», где актриса поведала о своем детстве, Федоре Бондарчуке
и планах на будущее.
«У меня был сложный период, я была дерзкая, своенравная»
, - вспомнила Паулина свое отрочество - «Что удивительно, никто не может этого представить».
Прежде, чем стать актрисой, Паулина отучилась два года на факультете журналистики в Санкт-Петербурге.
«Поступить туда мне посоветовали учителя — по русскому языку и литературе я всегда была номер один, у меня были лучшие сочинения»
.
Паулина, кстати, пишет стихи, но никому их не показывает, даже Федору Бондарчуку.
«Это уходит в стол, это такое мое очень личное»
.
На вопрос ведущих «чего ты хочешь от жизни», Паулина заговорила о счастье и детях.
«Я хочу, чтобы моя жизнь не была бессмысленной. Хочу, чтобы у меня была любимая семья и дети. Профессия идет следом. Я поняла это тогда, когда уехала из Санкт-Петербурга и оказалась одна в Москве. Только тогда я поняла, насколько важна связь с семьей»
. По словам актрисы, почти все, о чем она мечтала - сбылось. И даже то, о чем она не мечтала.
«То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. Не могу ответить на этот вопрос по-другому, потому что это правда, хотя я и не люблю об этом говорить. А что не случилось… Прочерк, нет такого. И правильно, что чего-то не случилось».
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