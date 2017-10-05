Марк Саллинг получил срок за детскую порнографию

Звезда сериала «Лузеры»
35-летний Марк Саллинг
был арестован в декабре 2015 года по подозрению в хранении запрещенных видео и фотоматериалов. При обыске в доме Саллинга было обнаружено более 50 000 фотографий и видеозаписей на его ноутбуке и еще 4000 на съемном накопителе.
Актер частично признал себя виновным и получил срок тюремного заключения от четырех до семи лет. Суд обязал Саллинга выплатить 50 000 долларов каждой жертве (если такие появится) и зарегистрироваться как сексуальный преступник. После выхода из тюрьмы Марку будет запрещено приближаться к несовершеннолетним, если с ними нет опекуна. Также актер будет обязан обходить школьные дворы, парки, общественные бассейны и игровые площадки стороной, не сокращая дистанцию в 30 метров.
обсуждение >>