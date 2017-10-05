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Марк Саллинг получил срок за детскую порнографию

5 октября
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5 октября 2017
Звезда сериала «Лузеры» 35-летний Марк Саллинг был арестован в декабре 2015 года по подозрению в хранении запрещенных видео и фотоматериалов. При обыске в доме Саллинга было обнаружено более 50 000 фотографий и видеозаписей на его ноутбуке и еще 4000 на съемном накопителе.

Марк Саллинг получил срок за детскую порнографию

Актер частично признал себя виновным и получил срок тюремного заключения от четырех до семи лет. Суд обязал Саллинга выплатить 50 000 долларов каждой жертве (если такие появится) и зарегистрироваться как сексуальный преступник. После выхода из тюрьмы Марку будет запрещено приближаться к несовершеннолетним, если с ними нет опекуна. Также актер будет обязан обходить школьные дворы, парки, общественные бассейны и игровые площадки стороной, не сокращая дистанцию в 30 метров.
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Марк Саллинг получил срок за детскую порнографию фотографии
Марк Саллинг получил срок за детскую порнографию фотографии
Марк Саллинг получил срок за детскую порнографию фотографии
Марк Саллинг получил срок за детскую порнографию фотографии
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