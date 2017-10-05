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Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании

5 октября
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5 октября 2017
Немецкая актриса Ренате Лангер заявила, что режиссер Роман Полански изнасиловал ее, когда ей было 15 лет.

Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании

По словам актрисы, Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года у себя дома в швейцарской деревне Гштад. Нарушить 45-летнее молчание Лангер решила после того, как в августе 2017 еще одна женщина выдвинула обвинения против Полански. Некая 59-летняя женщина по имени Робин заявила, что в 1973 году Полански домогался ее, хотя ей было всего 16 лет.

Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании

Лангер обратилась в полицию Швеции, сотрудники которой начали расследование по факту заявления. Но прокуратуре еще нужно будет определить, насколько это законно - возбуждать уголовное дело по прошествии такого длительного срока.
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Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании фотографии
Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании фотографии
Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании фотографии
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№ 1
Сергей Кудрявцев   6.10.2017 - 00:07
Почему обратилась в полицию Швеции? Может, всё-таки Швейцарии? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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