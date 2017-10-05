Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании

Немецкая актриса Ренате Лангер
заявила, что режиссер Роман Полански
изнасиловал ее, когда ей было 15 лет.
По словам актрисы, Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года у себя дома в швейцарской деревне Гштад. Нарушить 45-летнее молчание Лангер решила после того, как в августе 2017 еще одна женщина выдвинула обвинения против Полански. Некая 59-летняя женщина по имени Робин заявила, что в 1973 году Полански домогался ее, хотя ей было всего 16 лет.
Лангер обратилась в полицию Швеции, сотрудники которой начали расследование по факту заявления. Но прокуратуре еще нужно будет определить, насколько это законно - возбуждать уголовное дело по прошествии такого длительного срока.
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