Познер раскритиковал премию ТЭФИ

3 октября состоялось торжественное вручение премии ТЭФИ-2017, после которого Владимир Познер
написал открытое письмо Индустриальному комитету
. В письме Познер выразил недовольство тем, во что превратилась премия. По словам журналиста, она перестала быть демократичной. В связи с чем Познер призвал перестать в дальнейшем вручать статуэтку «Орфей» победителям премии. Причина - в обещании, которое Познер дал скульптору Эрнсту Неизвестному, автору статуэтки.
«Когда в 1994 году по инициативе небольшой группы энтузиастов была создана Академия российского телевидения и когда в результате этого я был избран президентом Академии, я по просьбе коллег обратился к выдающемуся скульптору Эрнсту Неизвестному с предложением создать подходящий приз для вручения победителям всероссийского конкурса «ТЭФИ» (название было придумано Марией Шаховой и принято руководством Академии).
Встреча с Неизвестным состоялась в его мастерской в Нью-Йорке, куда он в свое время вынужден был уехать из-за преследований в СССР и невозможности выставлять там свои работы.
После некоторого размышления Неизвестный предложил сделать призом бронзовую скульптуру Орфея, играющего на струнах своего открытого сердца. Однако до заключения контракта с Академией Неизвестный задал два принципиальных для него вопроса:
Могу ли я как президент Академии гарантировать, что выбор финалистов и победителей будет демократичным?
Я ответил, что как президент Академии могу гарантировать, что приложу к этому все усилия. Не могу, однако, обещать, что добьюсь этого, не говоря о том, что меня когда-то кто-то сменит.
Могу ли я обещать, что в случае, если демократия выбора получателей Орфея не будет соблюдаться, я сделаю все, что в моих силах, чтобы статуэтка больше не вручалась?
Я ответил, что да, это я ему обещаю.
Я хотел бы напомнить тем, кто не знают, равно как и тем, кто забыли, что при всех шероховатостях и недостатках конкурса «ТЭФИ» выбор финалистов и победителей конкурса был абсолютно демократичным: в нем принимали участие все члены Академии, при этом каждый сам решал, в обсуждении каких номинаций он хочет принимать участие, а в выборе победителей участвовали все без исключения члены Академии. Избрание финалистов и победителей было тайным, и благодаря участию компании «Эрнст энд Янг» имена победителей становились известными только, когда объявлялись со сцены. За этот порядок я персонально отвечал как президент и горжусь, что он соблюдался неукоснительно.
Я был президентом Академии в течение чуть меньше 14 лет и был свидетелем того, каким престижем пользовался конкурс, какую истинную радость испытывали победители. Хотел бы заметить, что президент избирался всеми членами Академии каждые два года, то есть вполне демократическим образом. Также важно напомнить, что членом Академии мог стать любой человек, работающий на ТВ, для этого ему нужны были либо две рекомендации коллег по профессии, либо он должен был попасть в список кандидатов, ежегодно предоставляемый компанией-учредителем. Были, правда, люди, считавшие, что Академия должна быть немногочисленной и состоять из своего рода элиты, однако верх в этом споре одержали сторонники Академии, представляющей как можно полнее все телевизионное сообщество. Сегодня членами АРТ являются 557 человек.
Пожалуй, лучшими годами Академии были первые 8 лет, хотя за эти годы постепенно накапливалось недовольство тех учредителей (их было 14), чьи каналы становились победителями реже того, что им хотелось. В связи с этим и некоторыми другими обстоятельствами, о которых не стану говорить потому лишь, что они не имеют отношения к обсуждаемой теме, НТВ и ВГТРК вышли из состава Академии, тем самым практически лишив общенациональный конкурс смысла. Мои неоднократные попытки убедить их вернуться ни к чему не привели. В 2008 году президентом Академии был избран М.Е. Швыдкой. Была надежда – по крайней мере, у меня – что благодаря своим талантам дипломата и умению договариваться он сумеет найти общий язык с покинувшими Академию генеральными директорами двух из трех главных каналов страны. Однако ему это не удалось. Постепенно конкурс «ТЭФИ» стал терять свое значение и из события важного и значимого для культуры страны стал второстепенным...
В 2013 году по инициативе ныне покойного М.Ю. Лесина был сформирован так называемый Индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс «ТЭФИ», заменив собой Академию российского телевидения.
Этот конкурс в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально. Во-первых, в состав ИК входят лишь семь учредителей – ровно вдвое меньше, чем входило в Академию. Во-вторых, резко сокращено количество профессиональных номинаций, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения.
В-третьих – и это самое главное – выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством ИК «жюри» (в прошлые годы по 20 человек от каждого учредителя).
В этом году таких «выборщиков» было назначено вдвое меньше, по 10 человек от каждого учредителя – то есть 70 человек. Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек – по 2 от каждого учредителя.
Наконец, обращаю ваше внимание на то, что между ИК и АРТ был составлен протокол, согласно которому Фонд АРТ должен был войти в состав учредителей Индустриального комитета, с выделением финансовых средств для работы Фонда, в обмен на временную уступку прав на пользование брендом «ТЭФИ», «Национальная телевизионная премия «ТЭФИ», а также самой статуэтки работы Э. Неизвестного. Ничего этого выполнено не было.
В итоге хотел бы сказать, что вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения «ТЭФИ» не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с «ТЭФИ», напомнил бы мне о моем обещании.
Я возвращаюсь к началу этого письма:
Уважаемые члены Индустриального комитета, в память об Эрнсте Неизвестном откажитесь от статуэтки Орфея и придумайте собственный приз. Откажитесь и от названия «ТЭФИ».
И последнее: я меньше всего хотел бы вступить с вами в конфликт, я, как вы могли заметить, изложил все предельно аккуратно и точно, пытаясь никого не обидеть. Хотелось бы решить все мирным путем. Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название «ТЭФИ», что подтверждается имеющимся контрактом, подписанным Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной.
С уважением и пожеланиями дальнейших успехов,
Владимир Познер».
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