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Эшли Джадд обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

6 октября
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6 октября 2017
5 октября в газете The New York Times была опубликована статья «Десятилетия обвинений Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах», которая стоила одному из мастодонтов Голливуда, продюсеру Харви Вайнштейну доброго имени.

Харви Вайнштейн

В статье приведены свидетельства того, что на протяжении 30 лет Харви Вайнтшейн систематически домогался до актрис и сотрудниц кинокомпаний Miramax и The Weinstein Company. Подтвердили эти факты пожелавшие сохранить анонимность сотрудники компаний. Более того, журналисты The New York Times раскопали доказательства того, что Вайнштейн заплатил за молчание урегулировал конфликт в досудебном порядке как минимум с 8 женщинами, обвинявшими его в домогательствах. Среди них была актриса Роуз МакГоуэн.

Эшли Джадд обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

В 1997 году Вайнштейн достиг соглашения с МакГоуэн, которой на тот момент было 23 года, после «эпизода в гостиничном номере» во время кинофестиваля Санденс. Молчание Макгоуэн обошлось Вайнштейну в 100 000 долларов.

Эшли Джадд обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

Актриса Эшли Джадд рассказала, как 20 лет назад отправилась на то, что она считала деловой встречей, а оказалась в номере Вайнштейна, который предложил развлечения на выбор: либо он помассирует ей спинку, либо она полюбуется на то, как он принимает душ. Актриса на разные лады говорила продюсеру «нет», но он очень долго не мог её расслышать.

Эшли Джадд обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

Вайнштейн прокомментировал статью, признав проблему: «Я признаю, что мое поведение по отношению к коллегам в прошлом стало причиной многих страданий, и я искренне прошу прощения за это. Несмотря на то, что я стараюсь быть лучше, у меня впереди еще много работы». Продюсер даже обратился, наконец, на 66 году жизни к психотерапевту, чтобы унять свой темперамент, а также отстранился от руководства компанией.

После чего решил подать на газету в суд за клевету.
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Эшли Джадд обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах фотографии
Эшли Джадд обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах фотографии
Эшли Джадд обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах фотографии
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